«Мій дім. Україна»: уряд почав реалізацію першого масштабного проєкту соціального житла

У Білій Церкві офіційно запустили пілотний проєкт будівництва житлового комплексу на 1000 квартир для переселенців із Маріуполя. Комплекс включатиме 16 будинків на 1000 квартир, і забезпечить житлом понад 3000 переселенців. Квартири передадуть у власність Маріупольської громади, вони будуть повністю відремонтовані та оснащені меблями й технікою. Орендна плата становитиме не більше 30% середнього доходу родини, але не більше 4–6 тис. грн на місяць. Окремі категорії ВПО зможуть проживати безоплатно в рамках державних програм. Також тривають переговори щодо міжнародної підтримки для масштабування проєкту.

Під час церемонії на будівельному майданчику віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом із партнерами відкрив пам’ятний знак, присвячений Героям гарнізону «Маріуполь». У його основу закладено якір військового судна «Донбас», яке під час оборони міста було затоплене, щоб заблокувати захід російських кораблів у порт.

«Це більше, ніж житло. Це можливість для людей, які втратили свої домівки, відновити життя в Україні», — зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Будівництво відбувається в межах урядової ініціативи «Мій дім. Україна», що передбачає формування державної системи доступного житла для соціально вразливих громадян. Пілот для маріупольців реалізується відповідно до постанови уряду №814 Маріупольською міською радою за участю Мінрозвитку, Київської ОВА, Білоцерківської міськради та за підтримки Групи Метінвест.

«Маріуполь – місто незламних героїв. Масштаби втрат, яких зазнали наші громадяни, зокрема маріупольці - безпрецедентні, тому старт проєкту «Мій дім. Україна» - важливий крок  у розбудові нової житлової політики. Маємо масштабувати таку модель. Завдяки консолідованому підходу у форматі “Пліч-О-Пліч”, де об’єднані зусилля держави, громади та бізнесу, повертаємо людям не просто дах над головою, а можливість впевнено будувати своє майбутнє на українській землі», – зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Будівництво вже пройшло етап землевідведення та основні підготовчі роботи. Після затвердження порядку фінансування розпочнеться отримання дозволів і старт активних робіт. Першу чергу, - вісім будинків для понад 500 родин, - планують звести за технологією сталевого каркаса, що скоротить строки та зменшить витрати. Група Метінвест вже передала державі та Маріупольській міськраді документацію кварталу «Сталева мрія» для подальшого використання: у компанії кажуть, що проєкт дозволяє розширити використання української сталі в соціальному будівництві та сприяти підсиленню стійкості громад.  

«Для Ріната Ахметова неймовірно важливо бачити, як інвестиції у стійкість та відбудову України дають реальний результат. Створений Метінвестом проєкт житлового кварталу за концепцією «Сталева Мрія» є універсальним, враховує європейські принципи соцжитла з гідними умовами, і може бути тиражований для системного вирішення проблем ВПО. Рінат Ахметов і далі має намір системно підтримувати реалізацію подібних проєктів у координації з державою та міжнародними партнерами, - каже директорка з комунікацій SCM та голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, область уже прийняла понад 230 тис. переселенців, і новий житловий квартал матиме позитивний вплив на економіку регіону. Проєкт відповідає принципам та концепції соцжитла, розробленими Big City Lab та партнерами, і передбачає низькоповерхову забудову з безбар’єрним середовищем, просторами для відпочинку, дитячими зонами, доступними сервісами та укриттями.

У подальшому пілот планують масштабувати на регіони з найбільшою кількістю маріупольців - Львів та Дніпро.

