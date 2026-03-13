"Мій х**к тобі до рота не влізе": подробиці гучного скандалу Філатова та дніпровського блогера

В українських соціальних мережах розгортається гучний публічний конфлікт між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та відомим блогером Ігорем Лаченковим (відомим як Лачен). Ситуація швидко перейшла від критики в інтерв’ю до серйозних взаємних звинувачень, погроз та переходу на особистості.

ТСН.ua зібрав усі подробиці гучного конфлікту.

Каталізатором нового протистояння стало інтерв’ю Бориса Філатова виданню «Українська правда», опубліковане 9 березня. Під час розмови про конфлікти у соціальних мережах очільник Дніпра згадав Ігоря Лаченкова, який раніше неодноразово виступав із критикою міської влади.

Філатов порівняв діяльність Лаченкова з анонімним телеграм-каналом «Джокер» (який пов’язують з Романом Кравцем), зазначивши, що блогер нібито йде тим самим шляхом.

«Він тільки там, скажімо так, грає в більш високій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я б хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко», — заявив Філатов.

Звинувачення у рейдерстві та мародерстві: реакція блогера

Відповідь Ігоря Лаченкова не забарилася. У своєму Telegram-каналі він опублікував допис із відео, на якому Борис Філатов зображений разом із бізнесменом Геннадієм Корбаном. Блогер підняв тему так званої «дніпровської мафії» та публічно звинуватив обох діячів у мародерстві.

Вже за кілька хвилин Лаченков опублікував наступне повідомлення, у якому прямо прокоментував слова мера з інтерв’ю. Блогер назвав очільника міста «рейдером» та «мародером», даючи зрозуміти, що не збирається припиняти критику.

Що відповів Філатов

Такі заяви викликали жорстку реакцію з боку Бориса Філатова. Міський голова Дніпра опублікував власний допис, у якому вдався до прямих погроз. Зокрема, мер натякнув на можливу мобілізацію блогера, а також згадав про матір Лаченкова, яка раніше працювала суддею.

Зі свого боку, Ігор Лаченков заявив, що мер Дніпра «образився на правду». Блогер підкреслив, що розцінює повідомлення очільника міста як особисту погрозу. Крім того, він натякнув, що Філатов міг писати свій допис, перебуваючи у нетверезому стані.

«Я можу вам не подобатись, ви можете мене ненавидити і тд, но скоріш за все особисто я вам нічого не зробив і копійки ніде не вкрав і тому можу писати про корупцію та захищати антикорупційні органи. Філатов міський голова який грабує місто вже купу років, всі це знають але чомусь мовчать і тихенько сміються коли він веде себе як останнє би**о, ” — згодом написав дніпровський блогер.

Також Лачен відповів на допис Філатова стосовно його матері, яку останній називав «коллаборанткою» та зазначив, що справу «перекрутили і закупили фейки по ЗМІ»

«Філатов тут пише за мою маму і називає її коллабаранткою, яка була суддею 25 років

Вони довго шукали, як же на мене цим надавити та використати проти мене, і за весь час роботи, все що знайшли це справу з Южмаш», — зазначив блогер.

Щодо пропозиції особистої зустрічі, Ігор Лаченков виклав свою пропозицію.

«Боря, ти приїзджай на каштан на рейтарську, чекаю завтра о 12:00», — написав він.

Та іронічно зазанчив, що ще «мер Дніпра мені стрелку не забивав».

Згодом блогер уточнив час зустрічі. Запропонувавши зустрітись о 14:00 «на рейтарській»

«Я буду трохи зайнятий своїми блогерсько-зумерськими справами, я ж не ти міський голова прифронтового міста у якого багато часу на інтернет», — зазначив дніпровський блогер.

Відповідь мера Дніпра не змусила себе довго чекати. Філатов сказав, що не має часу на блогера. Та нагадав, що йому було запропонована особиста зустріч для того, щоб блогер міг відкрито задати всі питання та підтвердити всі свої звинувачення.

Чи відбудеться ця зустріч і в якому форматі — наразі невідомо.

Як відреагували на конфлікт українці

Допис Ігоря Лаченкова в соціальній мережі «Treads» поділив суспільство на декілька таборів. Одні користувачі публічно підтримали блогера та обурились поведінкою мера міста.

Однак, не всі стали «на бік» блогера, та виклали власне бачення ситуації.

Гучні конфлікти в Україні — останні події

Нагадаємо, співзасновник мonobank Олег Гороховський опублікував допис про клієнтку, яка звернулася до банку через блокування рахунку і проходила відеоверифікацію. Під час процесу на задньому фоні помітили прапор, який у Мережі сприйняли як російський, і це викликало активне обговорення.

Вже 11 березня Гороховський заявив, що поспішив із реакцією і визнав допущену помилку.

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з росією», — написав він.

Він додав, що зробив висновки з цієї ситуації і у випадку «подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам».

Про всі деталі інциденту — читайте у новині.