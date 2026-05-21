"Мій клієнт неодружений": адвокат Єрмака несподівано пояснив консультації у ворожки

Андрій Єрмак

Спілкування колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака з Веронікою Анікієвич, відомою із матеріалів справи НАБУ як ворожка «Вероніка Феншуй», мало виключно особистий характер.

На цьому наголосив адвокат колишнього високопосадовця Ігор Фомін в коментарі каналу «Насправді Мах».

«Це його особисті якісь спілкування. Ну не знаю, будь-який чоловік, я вам скажу, навіть я — досить сильна людина, все одно хочеться іноді з кимось поспілкуватись, не знаю, з жінкою, наприклад», — сказав він.

Адвокат Єрмака додав, що усім чоловікам «хочеться іноді бути не дуже сильним, когось почути, з кимось порадитись». Несподіваним аргументом на користь такого спілкування він назвав те, що колишній високопосадовець був холостяком.

«Я так розумію, що мій клієнт неодружений, може він шукав якусь таку людину, з якій він може порадитись», — припустив Фомін.

При цьому юрист обурився тим, що антикорупційні органи провели обшуки у людини, яка начебто непричетна до тих обвинувачень, які висунуті проти Андрія Єрмака.

«Взяли, прийшли до людини, провели в неї обшук. Що вона — відмивала гроші? Чого вони до неї припхались? Забрали в неї телефон і дали на всю державу роздруківку її особистих розмов з іншою людиною», — заявив він.

За словами Фоміна, обшук у «Вероніки Феншуй» начебто не дав слідству

«Обшук — це є джерело доказів у кримінальному провадженні. Не знаю, там когось вбили, шукаєш сокиру. Ну ось для чого проводиться обшук? Не для того, щоб опублікувати щось», — сказав адвокат.

Спілкування Єрмака з «Веронікою Феншуй» — що відомо

Нагадаємо, під час судового засідання у справі Андрія Єрмака прокурори заявили, що ексголова ОП радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

У розмові з журналістами Андрій Єрмак відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик у своїй діяльності, назвавши подібні припущення безпідставними.

Раніше стало відомо, що громадянку Вероніку Анікієвич, відому як ворожка «Вероніка Феншуй», з якою нібито консультувався щодо кадрових призначень колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, викликають на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

