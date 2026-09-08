«Мій літак може їх доставити»: Зеленський зробив неочікувану пропозицію американській делегації

Зеленський, Віткофф і Кушнер. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський запропонував наступного разу доставити американських посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнер до Києва президентським літаком.

Про це глава держави розповів у розмові з журналістами.

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За словами Зеленського, Україна була готова прийняти американський літак із делегацією. Для цього технічно могли використати аеропорти «Бориспіль» і «Київ».

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Втім, наголосив президент, Москва намагалася продемонструвати, що «в Україні немає безпеки». Російські війська завдали ударів по злітно-посадкових смугах в двох українських аеропортах напередодні візиту американців. Водночас, наголошує Зеленський, аеропорти технічно готові приймати іноземні делегації.

«Питання, чи дає цей безпековий коридор Російська Федерація», — пояснив глава держави.

Зеленський розповів, що розглядали й альтернативний варіант — приліт з Москви до Гомеля у Білорусі, а потім — поїздка автомобілем до Києва. Однак американська сторона обрала залізницю.

«Вони обрали шлях потягом. Ми сказали, що це буде також безпечний, комфортний приїзд до України», — розповів Зеленський.

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За його словами, під час візиту американська делегація побачила, як живе Київ, і переконалася, що можливість авіаперельоту до столиці залишається. Водночас президент запропонував наступного разу розглянути варіант із українським президентським літаком.

«Якщо вони не хочуть летіти американським літаком, то вони можуть залишити літак у Польщі або в іншій країні, яка на кордоні з Україною. І мій літак, президентський літак України, може її доставити», — сказав глава держави.

Приїзд Віткоффа і Кушнера до Києва

Нардеп Олексій Гончаренко 4 вересня заявив, що Віткофф і Кушнер планували прибути літаком до Києва. З його слів, переліт з Москви до «Борисполя» «був на етапі узгодження». Втім, ситуацію змінила атака РФ по двох літаках у районі Жулян.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ вдарила по аеропортах у Києві і Борисполі. Ці удари відбулися на тлі підготовки можливого візиту представників США до столиці України.

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Згодом стало відомо, у потягу «Укрзалізниці» американців пригощали традиційними стравами кримськотатарської кухні.

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