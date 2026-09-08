ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
611
Час на прочитання
2 хв

«Мій літак може їх доставити»: Зеленський зробив неочікувану пропозицію американській делегації

Зеленський наголосив, що Україна була готова прийняти американську делегацію літаком — у Києві чи в Борисполі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Зеленський, Віткофф і Кушнер.

Зеленський, Віткофф і Кушнер. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський запропонував наступного разу доставити американських посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнер до Києва президентським літаком.

Про це глава держави розповів у розмові з журналістами.

За словами Зеленського, Україна була готова прийняти американський літак із делегацією. Для цього технічно могли використати аеропорти «Бориспіль» і «Київ».

Втім, наголосив президент, Москва намагалася продемонструвати, що «в Україні немає безпеки». Російські війська завдали ударів по злітно-посадкових смугах в двох українських аеропортах напередодні візиту американців. Водночас, наголошує Зеленський, аеропорти технічно готові приймати іноземні делегації.

«Питання, чи дає цей безпековий коридор Російська Федерація», — пояснив глава держави.

Зеленський розповів, що розглядали й альтернативний варіант — приліт з Москви до Гомеля у Білорусі, а потім — поїздка автомобілем до Києва. Однак американська сторона обрала залізницю.

«Вони обрали шлях потягом. Ми сказали, що це буде також безпечний, комфортний приїзд до України», — розповів Зеленський.

За його словами, під час візиту американська делегація побачила, як живе Київ, і переконалася, що можливість авіаперельоту до столиці залишається. Водночас президент запропонував наступного разу розглянути варіант із українським президентським літаком.

«Якщо вони не хочуть летіти американським літаком, то вони можуть залишити літак у Польщі або в іншій країні, яка на кордоні з Україною. І мій літак, президентський літак України, може її доставити», — сказав глава держави.

Приїзд Віткоффа і Кушнера до Києва

Нардеп Олексій Гончаренко 4 вересня заявив, що Віткофф і Кушнер планували прибути літаком до Києва. З його слів, переліт з Москви до «Борисполя» «був на етапі узгодження». Втім, ситуацію змінила атака РФ по двох літаках у районі Жулян.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ вдарила по аеропортах у Києві і Борисполі. Ці удари відбулися на тлі підготовки можливого візиту представників США до столиці України.

Згодом стало відомо, у потягу «Укрзалізниці» американців пригощали традиційними стравами кримськотатарської кухні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie