"Мій прадід неодноразово перекинувся в могилі!": емоційна заява племінниці міністра оборони РФ

Двоюрідна племінниця міністра оборони РФ Андрія Білоусова вважає, що її прадід неодноразово перекинувся в могилі. Перший раз, коли ракета потрапила в телевізійну вежу, яка розташована прямо поруч із військовим цвинтарем. І ця ракета вбила тоді в Бабиному Яру єврейську родину.

Про це киянка Наталія Вертинська сказала в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"Мій прадід дуже багато перевертався в цій труні... Упевнена, що якби він був живий зараз, якби він залишався жити у Києві: по-перше, Андрій Ремович не став би міністром оборони Росії, знаючи, що його дід живе у Києві, по-друге, мій прадідусь не дозволив, щоб щось таке трапилося", – стверджує Вертинська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що армія РФ прицільно вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит", бо таким чином диктатор Володимир Путін прагнув послати сигнал світові, що діятиме саме в такий спосіб.

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