"Мій син безгрішний, добрий, розумний": у Запоріжжі помер хлопчик, у якого на уроці зупинилося серце

"Мій син безгрішний, добрий, розумний": у Запоріжжі помер хлопчик, у якого на уроці зупинилося серце

За життя дитини медики боролися з початку вересня.

У Запоріжжі помер школяр, у якого на уроці зупинилося серце. Підліток з початку вересня перебував в реанімації місцевої лікарні. Однак врятувати його не вдалося.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала мама хлопчика Мілена Чекулаєва.

"Сьогодні (19 вересня, — ред.) Ванечка став Ангелом і пішов від нас. Він дуже втомився, його сердечко зупинилося. Спасибі величезне всім лікарям дитячої реанімації за всі зусилля. Спасибі всім, хто нас підтримував і молився. Молимося за душу мого улюбленого сина Івана. З Іванком пішла частина і мене", — написала жінка.

Прощання зі школярем відбудеться 22 вересня о 12:00 в Кафедральному Соборі Святої Трійці на вулиці Культурній.

Відзначимо, що погано хлопчикові стало під час уроку історії. Він підняв руку і сказав вчительці про своє самопочуття. Після чого почав втрачати свідомість. Підлітка до приїзду "швидкої" намагалися реанімувати працівники школи. Після чого його госпіталізували в лікарню, де він згодом помер.

"Мій синочок безгрішний, він дуже добрий, розумний, хороший, спокійний. Царство небесне. Його зустрінуть там обов'язково. Він найкращий хлопчик в світі", — додала Мілена Чекулаєва.

Нагадаємо, що до лікарні міста Чорноморська Одеської області упродовж тижня було госпіталізовано шістьох дітей віком 4—5 років.

Новини України: за смерть дитини через купання у фонтані матері загрожує 5 років ув'язнення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання