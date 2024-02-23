"Мій тато – ухилянт": у Мережі українці поширюють новий фейк ворога

Російські попагандсти придумали фейк, що в школах України нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.

У Мережі активно поширюють фейк, що в українських школах нібито цькують дітей, батьки яких не перебувають у війську.

На нову брехню окупантів звернув увагу військовослужбовець і журналіст Єгор Чечеринда.

Чечеринда процитував російське ІПСО:

"Україна, Вінниця. Дно. Дитині в школі видали бейджик "Мій тато ухилянт" та заохочують нападки на нього однокласників. Дітей тепер визнаватимуть "ворогами народу"? Так це навіть Сталін заборонив".

Саме такий підпис до фейкової новини поширюють російські боти, зауважив журналіст.

"І цю абсолютно вигадану ворогом гидоту доморощені "борці за права чоловіків 18-60" мега-активно поширюють у соцмепежах", – додав він.

Новий фейк російської пропаганди

Зауважимо, що навіть на сторінці Чечеринди деякі українці неуважно прочитали пост, а очевидно подивилися лише на картинку.

Закликаємо українців до інформаційної гігієни, розпізнавати різні видів фейків та пропаганди, щоб не стати жертвою російських ІПСО.

Нагадаємо, що спецслужби РФ влаштували масштабну кампанію проти нового головкома ЗСУ і поширюють фейки від імені Сирського.

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