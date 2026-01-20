ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
77
2 хв

Між дронами та кригою: на Запоріжжі сотня коней опинилася у пастці

На Запоріжжі 98 коней не можуть вивезти з-під обстрілів через похолодання.

Дмитро Гулійчук
Евакуаційні машини не можуть вивезти коней із прифронтової зони.

Евакуаційні машини не можуть вивезти коней із прифронтової зони. / © Настоящее время

У Запорізькій області через холоди та зледеніння зупинено евакуацію конезаводу. Близько сотні коней щодня ризикують загинути від ударів російських окупантів.

Про це пише «Настоящее время».

Вода в коритах коней перетворилася на камінь, лошата самі не можуть пробити крижану кірку. Завідувач тренерського відділення Василь Паненко поливає кірку зі шланга, крига тане.

«Ви ж бачите, ми воюємо і з морозом. У нас позамерзала система, бачите. Це у нас свердловина з-під землі. Рукою спробуйте воду — вона тепла», — показує Василь і йде в стайню перевертати сіно, яке теж замерзає.

«Воно (сіно — Ред.) трохи примерзло, але в середині воно сухе, воно нормальне, солома суха, придатна до вживання. Тут чиста хороша солома», — каже доглядач.

За його словами, коні на вулиці витримують навіть до мінус 17 градусів. Головне, щоб вони мали що їсти.

Василь розповідає, що на Запорізькому кінному заводі працює ще з 1990-х. Нині кінна ферма переживає найважчі часи. Фронт наближається, снаряди падають дедалі частіше.

Доглядач пояснює, що коні зараз на вигулі у загонах — замикати твирин у хлівах стало смертельно небезпечно.

«Нам набагато безпечніше, коли вони гуляють у левадах. У закритому приміщенні він не зможе нікуди втекти, а на волі він, принаймні, може десь убік сховатися, відбігти», — пояснює Василь.

У виданні зазначають, що дві з половиною сотні коней із конезаводу у Трудовому встигли вивезти минулого тижня. Але 98 тварин застрягли. Евакуацію зупинило похолодння — розтягнуті над дорогою антидронові сітки обледеніли, обвисли і перекрили виїзд для високих коневозів.

«Через зледеніння вони провисли, і в мене машина коневіз — його висота 3,85, майже чотири метри — не може виїхати навіть з підприємства. Зараз тільки легкова може проїхати, максимум бус — і все. У мене було 103 працівники, зараз залишилося 55. У тих, хто залишився, поки що паніки немає. А там далі буде видно», — розповідає директор Запорізького кінного заводу Михайло Сич.

Проте життя на фермі не зупиняється навіть під обстрілом: нещодавно тут народилося маленьке лоша.

Розбиті будинки, повалені дерева та вирва посеред вулиці — так виглядає сусіднє село Новоукраїнка після кількох авіаударів. До ферми звідси менше двох кілометрів. Тут живуть і деякі працівники кінного заводу, які ще не евакуювалися.

«Всі дуже вже втомилися, якщо чесно. І нам би хотілося, щоби цей „вогненний кінь“ нам приніс не вогонь, а приніс мир. Дуже хочеться. Тому що у кожного є сім’я і кожен хоче жити на своїй землі», — підсумовує Василь Паненко.

Раніше ми писали, що на Запоріжжі зникли безвісти 28 людей, які відмовилися від евакуації.

77
