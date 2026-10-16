- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Між лікарнями літатимуть дрони: в Україні запускають новий спосіб доставлення
В Україні дрони літатимуть між лікарнями та доставлятимуть ліки й донорські органи.
В Україні запускають доставляння ліків, крові та донорських органів безпілотниками. Медичні дрони рятуватимуть життя, оминаючи розбиті дороги та затори за лічені хвилини.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
«Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень», — зазначив Корецький.
За його словами, за проєкт відповідають МОЗ і Мінцифри. Усі маршрути медичних дронів будуть узгоджувати із військовими. На випадок загрози чи тривоги для апаратів передбачили швидку посадку на резервних точках.
Як запевнив Корецький, через війну й затори на доставляння йде забагато часу, яке може бути вирішальним для життя пацієнтів. Завдяки дронам лікарні зможуть швидко передавати ліки, аналізи та донорські органи навіть у віддалені регіони.
Крім доставки вантажів, проєкт допоможе створити єдину систему управління цивільними дронами та чіткі правила для їхніх безпечних польотів.
Нагадаємо, в Україні створили дрон StarGate, який може вивозити тяжкопоранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. Безпілотник піднімає до 150 кг, і його вже передали військовим для тестування на фронті.