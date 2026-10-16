Між лікарнями літатимуть дрони: в Україні запускають новий спосіб доставлення

Медичні дрони в Україні / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

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В Україні запускають доставляння ліків, крові та донорських органів безпілотниками. Медичні дрони рятуватимуть життя, оминаючи розбиті дороги та затори за лічені хвилини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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«Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень», — зазначив Корецький.

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За його словами, за проєкт відповідають МОЗ і Мінцифри. Усі маршрути медичних дронів будуть узгоджувати із військовими. На випадок загрози чи тривоги для апаратів передбачили швидку посадку на резервних точках.

Як запевнив Корецький, через війну й затори на доставляння йде забагато часу, яке може бути вирішальним для життя пацієнтів. Завдяки дронам лікарні зможуть швидко передавати ліки, аналізи та донорські органи навіть у віддалені регіони.

Крім доставки вантажів, проєкт допоможе створити єдину систему управління цивільними дронами та чіткі правила для їхніх безпечних польотів.

Нагадаємо, в Україні створили дрон StarGate, який може вивозити тяжкопоранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. Безпілотник піднімає до 150 кг, і його вже передали військовим для тестування на фронті.

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