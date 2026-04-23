ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Батько намагався вивезти сина до Польщі — де сховав від прикордонників

На Львівщині батько намагався вивезти сина до Польщі у багажнику авто.

Автор публікації
Руслана Сивак
Коментарі
ДПСУ

© Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники пункту пропуску «Угринів» викрили жителя Львівщини, який намагався незаконно потрапити до Польщі, сховавшись в автомобілі свого батька. Прикордонники оглянули «Audi» та знайшли 39-річного чоловіка — він ховався у вузькому просторі між задніми сидіннями та багажником.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що за кермом автівки перебував 64-річний батько правопорушника. Як з’ясувалося під час перевірки, саме він запропонував синові такий спосіб перетину державного кордону. Чоловік мав намір доправити родича до сусідньої країни, після чого планував одразу повернутися в Україну.

Порушника зупинили на місці. Прикордонники передали справу поліції, яка тепер розслідуватиме цей інцидент і притягне винних до відповідальності.

На Львівщині батько намагався вивезти сина до Польщі. / © ДПСУ

Нагадаємо, у Польщі затримали українця-рецидивіста з наркотиками та трьома судовими заборонами на водіння. Поліція Познані вирішила не чекати на новий злочин і депортувала чоловіка додому.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie