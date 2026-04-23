ДПСУ / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники пункту пропуску «Угринів» викрили жителя Львівщини, який намагався незаконно потрапити до Польщі, сховавшись в автомобілі свого батька. Прикордонники оглянули «Audi» та знайшли 39-річного чоловіка — він ховався у вузькому просторі між задніми сидіннями та багажником.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що за кермом автівки перебував 64-річний батько правопорушника. Як з’ясувалося під час перевірки, саме він запропонував синові такий спосіб перетину державного кордону. Чоловік мав намір доправити родича до сусідньої країни, після чого планував одразу повернутися в Україну.

Порушника зупинили на місці. Прикордонники передали справу поліції, яка тепер розслідуватиме цей інцидент і притягне винних до відповідальності.

На Львівщині батько намагався вивезти сина до Польщі. / © ДПСУ

