Між Україною і Росією запровадили локальне перемир'я: що відомо

ЗАЕС. / © Associated Press

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Зранку п’ятниці, 5 червня, на лінії фронту поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі набуло чинності локальне припинення вогню. Воно пов’язане з ремонтом ліній електропередавання.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Сьогодні на передовій поблизу ЗАЕС набуло чинності локальне припинення вогню, укладене за посередництва МАГАТЕ, що відкрило шлях для критично важливого ремонту ліній електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у найближчі дні під наглядом експертів агентства техніки з обох сторін розпочнуть ремонт пошкоджень, пов’язаних з війною, на лінії електропередавання 750 кіловольт «Дніпровська» після масштабного розмінування цієї території.

«Російська Федерація та Україна конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ протягом тижнів делікатних та складних переговорів. Обидві сторони погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки», — наголосив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Зауважимо, це вже шосте таке тимчасове припинення вогню.

Що відомо про пошкодження

Цю лінію відключили понад два місяці тому. Цього разу підготування до ремонту було ускладнене через місцем пошкодження мережі — на вершинах високих опор поперек лінії контролю на річці Дніпро.

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Зараз, після відключення лінії, найбільша в Європі АЕС повністю залежить від однієї лінії 330 кВ для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.

У МАГАТЕ наголошують, що протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ також до цієї лінії. Це змушувало її запускати свої аварійні дизельні генератори як крайній захід.

Ситуація на ЗАЕС — останні новини

У ніч проти 3 червня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електроживлення. Сталося відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1». Роботу критично важливих систем у цей час забезпечували резервні дизель-генератори.

наприкінці травня росіяни звинуватили ЗСУ в атаці на шостий енергоблок ЗАЕС. Українські військові наголосили, що ці заяви Росії — чергова спроба дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії. Водночас Москва, заявили Сили оборони «Півдня» продовжує використовувати АЕС як інструмент ядерного шантажу.

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