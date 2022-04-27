Між Києвом і польским Хелмом курсуватиме ще один потяг: розклад

Між Києвом і польским Хелмом курсуватиме ще один потяг: розклад

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд в сполученні "Київ — Хелм — Київ".

Новий поїзд між Києвом і Хелмом почне курсувати від 1 травня.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Поїзд №23/24 в ирушатиме з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме від 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

На станції Хелм також буде організоване хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд "до" або "з" Варшави.

До Варшави потяг із Хелма вирушає о 13:11 та прибуває о 16:11. У зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31. Зазначається, що це дозволить пасажирам зручну пересісти на поїзд із Хелма до Києва.

В УЗ подякували польським колегам за співпрацю.