Між Миколаївською та Херсонською областями стоять війська РФ, які не можуть відступити, оскільки їм погрожують розстрілами: Віталій Кім

Між Миколаївською та Херсонською областями стоять війська РФ, які не можуть відступити, оскільки їм погрожують розстрілами: Віталій Кім

Голова ОДА Віталій Кім буде домовлятися про організацію для військ РФ "зеленого" коридору.

Голова Миколаївської військової облдержадмінстрації Віталій Кім розповів, що багато підрозділів РФ не хочуть воювати і зупинилися на кордоні між Миколаївською та Херсонською областями. Повертатися назад вони не можуть, оскільки своїж погрожують їх розстріляти.

Про це Віталій Кім розповів у своєму телеграм-каналі.

"Шанс даємо. Знаю, що стоять вони на межі Миколаївської та Херсонської областій, розмовляють з нашими. У чому проблема у росіян? Вони й нападати не хочуть, і вважають, що їх обдурили, і відступити не можуть, тому що їх свої ж розстріляють.Звернення до російських окупантів. Завтра дам інструкції, що робити, якщо хочете жити. Це для тих, хто не стріляв та нікого не вбив. Це не стосується артилеристів та ракетників. У вас, хлопці, немає варіантів. Вам або тікати, або в землю", - сказав Кім.

Голова ОДА додав, що вирішить, як можна організувати "зелений" коридор для таких військових, тож узгоджує це з вищим керівництвом.

Нагадаємо, російські військові, які зараз перебувають в полоні на території України, визнали, що вони прийшли як військові злочинці. Окупанти попросили вибачення в українського народу.

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