Між мобілізацією і фронтом 4 дні: на Харківщині здався в полон ЗСУ "мобік" з Улан-Уде (відео)

Мобілізованих російських окупантів без навчань кидають на фронт в Україні.
Деякі з них віддають перевагу здатися в полон українським захисникам, ніж загинути в чужій країні.
Так ЗСУ на Харківщині полонили росіянина з Улан-Уде, якого після мобілізації одразу перекинули до України.
Полонений розуміє, що він міг стати гарматним м'ясом без військових навичок.
"Я був мобілізований 18 вересня 2022 року в місті Улан-Уде, республіки Бурятія. Був призваний у військову частину 34214 у 1-й мотострілецький батальйон 1-ї роти. Прибув до України 22 вересня 2022 року. Прошу вибачення в українського народу", - сказав мобілізований.
Він звернувся до росіян з настановою, не йти в Україну, бо вони ризикують бути вбитими.
Зауважуємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.
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