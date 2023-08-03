Між нами прірва: як українці та росіяни ставляться до Сталіна

Так, переважна більшість українців – 61% – негативно ставляться до радянського диктатора Йосипа Сталіна. Натомість у Росії в основному позитивно ставляться до нього – показник сягає 60% громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Деталі

Питання до респондентів формулювалося таким чином: "Як Ви особисто в цілому ставитесь до Сталіна?". Серед запропонованих відповідей:

"із захопленням";

"з повагою";

"з симпатією";

"байдуже";

"з неприязню, роздратуванням";

"зі страхом";

"з огидою, ненавистю".

За даними дослідження, в Україні і молодь, і люди старшого віку мають виразно критичне ставлення до Сталіна. У Росії ж навіть серед молоді 18-24 років 48% позитивно сприймають диктатора, лише 8% заявили про негативне ставлення. Якщо ж говорити про старше покоління держави-агерсорки, серед представників панує ще краще ставлення до диктатора.

"Ставлення до Сталіна – яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями та росіянами", – вважає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Раніше йшлося про те, що російський президент Володимир Путін сьогодні користується методами кривавого диктатора Йосипа Сталіна. У ГУР МО вважають, що після смерті Путіна на Росію чекає те саме, що було після закінчення правління його "наставника".

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