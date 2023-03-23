"Між свистом ракети і "прильотом" - трошки більше секунди": у Мережі з'явилося відео обстрілу Херсона

У Херсоні протягом ночі 23 березня було чути кілька потужних вибухів.

Про це інформує місцеве видання «Кавун City».

«Тут ми склеїли кілька відео обстрілу Херсона. Все навмисне без розпізнавальних знаків і у темряві. Для розуміння жаху: між свистом ракети і "прильотом" - трошки більше секунди. Тривог немає - їх для такого обстрілу не може бути. В Херсоні поряд з людьми-героями живуть люди-зрадники, завдяки яким місто і обстрілюють», - йдеться в повідомленні.

Мовляв, хтось усе це координує, бо росіяни б’ють не хаотично.

Нагадаємо, що раніше у Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа.

До того ж у Краматорську пролунали вибухи.

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