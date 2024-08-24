Між Україною та Росією відбудеться великий обмін полоненими на День Незалежності — Reuters

Росія та Україна готуються до обміну 115 полоненими за посередництва ОАЕ.

Росія та Україна мають намір обмінятися 115 полоненими.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника ОАЕ.

Зазначається, що обмін нібито має відбутися в суботу, 24 серпня, за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Цей обмін стане першим подібним випадком з початку нового етапу війни після наступу українських військових на територію Росії у Курській області, що розпочався 6 серпня.

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, МО РФ підтвердило обмін військовополоненими. До Росії нібито повернулися 115 російських військових, які потрапили в полон на курському напрямку, натомість передано 115 полонених ЗСУ, повідомляє відомство.

На кого саме обміняли російських військових, не повідомляють. Усі російські військовослужбовці після обміну перебувають у Білорусі.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що швидкий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" навряд чи відбудеться найближчим часом, попри суттєве поповнення обмінного фонду в Курській області.

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