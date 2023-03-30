Міжнародна компанія оголосила конкурс грантів для українських фермерок: умови участі

Реєстрація для участі в програмі розпочинається 8 березня та триватиме до 30 травня 2023 року.

В Україні оголошено про проведення освітньо-грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2023.

Організатор заходу - міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience - прагне зміцнити та розвивати жіноче фермерства в умовах повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України.

Учасники програми зможуть отримати доступ до інформації, яка б допомогла їм забезпечити життєздатність власного бізнесу в умовах війни відповідно до практик сталого розвитку, а також виграти гранти на загальну суму понад один мільйон гривень, який буде розподілений між переможницями за рішенням членів експертної ради, для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки своїх громад.

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Реєстрація для участі в програмі розпочинається 8 березня та триватиме до 30 травня 2023 року (за посиланням).

«Програма передбачає проведення навчального онлайн-хабу та грантового конкурсу мікропроєктів. Взяти участь в ній можуть жінки, які відповідають встановленим критеріям відбору: вік від 18 років; проживання в населеному пункті з населенням до 10 000 осіб або робота на сільськогосподарському підприємстві, яке зареєстроване в такому населеному пункті та працює не менше року», - повідомили організатори.

Участь у програмі TalentA безкоштовна. Оголошення переможниць відбудеться в жовтні з нагоди Всесвітнього дня сільських жінок.

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«Від початку повномасштабної війни Corteva докладає максимальних зусиль для підтримки українського народу, зокрема, фермерської спільноти, з метою покращення продовольчої безпеки та поновлення зруйнованих продовольчих ланцюжків. Разом з іншими програмами, спрямованими на відновлення фермерства, вже вдруге за час війни ми реалізуємо проєкт TalentA, аби допомогти жінкам-фермеркам мати можливість продовжувати працювати в Україні та допомагати своїм громадам, тим самим зміцнюючи економіку країни та наближуючи нашу Перемогу. TalentA в Україні вже об’єднує майже 100 талановитих фермерок і ми сподіваємося, що цього року багато жінок доєднається до цієї чудової ініціативи», − зазначила Анна Бабіч, менеджерка з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience в Центральній та Східній Європі, координаторка та голова експертної ради Програми TalentA в Україні.

Ознайомитися з перебігом програми TalentA-2023 можна за посиланням та у соціальних мережах.