"Міжнародні благодійні ініціативи – наш діалог з цивілізованим світом", – телеведучий Тімур Мірошниченко

Повномасштабна війна, яку рф розв’язала на території України, вимушено змінила життя мільйонів українців, у тому числі трансформувала умови роботи телевізійників, які вже майже 4 місяці поспіль залишаються на варті інформаційного фронту. Представники українського медійного простору, працюючи з бомбосховищ, продовжують невпинно розповідати про події, які насправді відбуваються в їхній країні.

Тімур Мірошниченко, ведучий телеканалу 1+1 та ранкового шоу “Сніданок з 1+1”, а також незмінний коментатор “Євробачення” від України з грудня 2005 року, розповів про те, як разом з колегами привертає увагу всього світу через благодійні ініціативи, як продовжує виконувати свою роботу з укриттів, попри загрози ракетних ударів, та якою для України стала цьогорічна перемога на пісенному конкурсі "Євробачення".

Життєво необхідно "кричати" про події в Україні на весь світ

Чому для вас важливо продовжувати тримати оборону на інформаційному та волонтерському фронтах?

Щодо інформаційного фронту, то життєво необхідно "кричати" про події в Україні на всю планету. Аби цивілізований світ продовжував нам співпереживати та в жодному разі не звик до війни. Щодо волонтерського, то ми – тил для наших бійців. Тож необхідно робити все можливе, аби задовольнити потреби армії та людей, які найбільше постраждали від агресора. Чим більше ми будемо вкладатися в нашу перемогу, тим скоріше вона настане.

Так, у перші дні разом з дружиною займалися перевезеннями, логістикою. Просто завантажували свою автівку всім необхідним і відправлялись до пункту призначення. Це допомагало розвіяти думки, перемикатися, тримати в руках телефон не лише задля того, аби перевірити новини, а й вирішувати купу важливих справ. Був випадок, коли Інні, дружині, написали в соціальній мережі, що з Ірландії потрібно перевезти 16 тонн гуманітарної допомоги. На пошук машини ми витратили лише пів години. Знайшовся водій з фурою, який безкоштовно відправився в Ірландію, забрав цей багаж та повернувся в Україну. Також була цікава історія, пов’язана з тканиною.

У нас друзі на Житомирщині знайшли плити для бронежилетів і цех, де можна було б все відшити для бійців, проте потрібна була тканина. За перший вечір по всіх магазинах Європи ми назбирали тканину та відправили в Україну. Коли наша машина везла все це до Житомира, на кожному блокпості її зупиняли й уточнювали, звідки це все їде. Пройшов день і Інні зателефонували вже з Міноборони, сказавши: "Надайте, будь ласка, перелік усіх магазинів, ми викупимо всі партії, які є в них на складах". Ми все знайшли. Навіть не знаю, скільки тонн тканини з Польщі, Словаччини та Німеччини відправились у цехи Міноборони. Дуже багато.

Кілька разів організовували концерти для ЗСУ. Серед бійців був запит на живе спілкування та своєрідну розрядку. Тож, кинувши клич, знайшли артистів, за донати небайдужих людей придбали все необхідне і відправились до військових.

Вдалося організувати 2-годинний концерт, після якого бійці декілька днів поспіль писали слова подяки всім тим, хто був залучений. Люди, які на передовій, – це найкращі люди. Вони заряджали нас своїм нестерпним бажанням жити, поспілкувавшись з ними, хотілось робити ще більше. Вразило і те, що у них навіть у землянках ідеальний порядок. рашисти луплять їх безперестанку, проте вони все одно намагаються створити затишок довкола.

У чому унікальність благодійних ініціатив Save Ukraine – #StopWar та серії матчів київського Динамо?

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar у Варшаві, Польща, став найбільшим в історії світового телебачення та зібрав вражаючі результати. Понад 80 млн людей з різних куточків планети переглянули наш концерт, вдалося зібрати більше 40 000 000 грн для вирішення найгостріших гуманітарних проблем, спричинених війною рф в Україні, 30 телеканалів по всьому світу синхронно транслювали проєкт. Разом з організаторами нам вдалося об’єднати всі континенти — мешканці більше ніж 50 міст та столиць вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну та доєднатися до телемарафону. Крім того, 30 світових політичних лідерів звернулися до українців та міжнародної спільноти.

В інформаційному протистоянні неможливо недооцінювати цю подію. Такі міжнародні події, концерти, марафони демонструють наступне: попри все, ми залишаємося людяними з абсолютно європейськими цінностями. Ми ментально знаходимось далеко попереду від свого російського сусіда.

Проводити цей захід було морально складно. Це була перша велика робота з 24 лютого, а країна місяць мужньо оборонялася від непроханого гостя. Коли бачили змонтовані щемливі відео, ми зі співведучою Машею Єфросиніною ридали безперестанку. І не тільки ми. Також плакала вимушені українські біженці, присутні в польській студії, плакали й самі польські колеги. Ми на весь світ показували біль та боротьбу всіх українців.

Дуже символічно, що другий телемарафон Save Ukraine – #StopWar відбувся саме в Берліні. Нам важливо було дати зрозуміти всьому світу, що на терези покладені життя мільйонів українців проти енергетичної стабільності. І потрібно зробити правильний вибір. Вибір на користь мільйонів доль, що можуть бути знищені в одну мить.

Близько 20 000 людей зібрались на площі біля Бранденбурзьких воріт та фактично в унісон співали гімн України, проживаючи разом з артистами кожну знакову для нашої країни пісню. До того ж, традиційно, небайдужі до подій в Україні переглядали марафон на вулицях 30 міст світу. Зокрема, під час телемостів з Грецією, Ліваном, Австрією, Польщею, Італією, Францією, США та Канадою учасники заходу в тематичних футболках підтримували міста, які найбільше постраждали від російської агресії. А зібрані в межах другого марафону кошти будуть направлені на закупку медичного обладнання, що є критично важливим в умовах війни.

Серія благодійних матчів київського "Динамо" на підтримку України – Match for peace #StopWarInUkraine – це прекрасна можливість для вимушених українських біженців зібратися в сімейній атмосфері на багатотисячних стадіонах, почути та побачити рідних людей. Більшість з них закордоном живуть геть в непростих умовах, багатьом з них нині дуже складно. Тож ці матчі – це момент єднання. Крім того, чудова нагода зібрати гроші на вирішення гуманітарних проблем в Україні. Лише станом на квітень вдалося зібрати 22 000 000 грн.

Ви, як коментатор "Євробачення", були свідком важливих для України перемог у цьому пісенному конкурсі. Якою цьогорічна перемога стала для України?

Участь України у пісенному конкурсі "Євробачення-2022" взагалі не можна порівнювати з попередніми роками. Звісно, що були часи, наближені до ситуації сьогодення, але такого ще ніколи було. Крім основної перемоги у пісенному конкурсі, ми отримали низку важливих речей, які неможливо порівнювати із жодними цифрами чи якимись показниками. Перша сходинка України на "Євробаченні-2022" – загальна перемога цивілізованого світу. Наша країна стоїть на чолі боротьби за свободу та цінності. Сотні мільйонів людей на нашому боці – на боці світла та добра.

Справжній прояв української сміливості – звернення лідера гурту із закликом допомогти Україні, Маріуполю. Зберегти Азовсталь. Чим в умовах конкурсу могла загрожувати ця промова?

Звернення Олега, лідера гурту, із закликом допомогти Україні, Маріуполю та зберегти Азовсталь – це не політичне питання, це питання життя. Ті 5 секунд, які кожен артист може використати на сцені, подякувавши глядачам, Олег використав на 100%. Усі ми знаємо, що "Євробачення" – конкурс, який був заснований 66 років тому, після Другої світової війни, заради об’єднання країн навколо миру. І сам конкурс став однією з перших світових інституцій, яка відреагувала на повномасштабну війну росії проти України, виключивши 25 лютого (відразу на наступний день після вторгнення рф) країну-агресорку зі списку учасників. Тож дискваліфікація гурту "Kalush Orchestra" виглядала б нелогічною у ланцюжку всіх подій.

Безперечно, що в момент проголошення промови у мене тьохнуло всередині, адже інформацію можна інтерпретувати по-різному. До того ж ні для кого не секрет, як росія в цілому ретранслює події в Україні своїм громадянам. Проте, оприлюднивши офіційну заяву, "Євробачення" поставили величезну крапку в усіх дискусіях. Вони змістовно описали те, що сказав Олег. Це питання гуманітарного характеру і мовчати про найстрашніше місце на планеті Земля на той момент, про Азовсталь, не можна.

Чи залишалась внутрішня впевненість в тому, що "Stefania" врешті-решт стане переможною піснею?

На пісенному конкурсі може статися будь-що. Результат "Євробачення" на 100% залежить від людей. Як вони проголосують ніхто не зможе спрогнозувати на 100%. Цьогорічне глядацьке голосування показало одне: у нас потужні інформаційні, культурні, дипломатичні війська і звісно, що самі Збройні Сили України. Нам, українцям, вдалося донести жителям європейських країн інформацію про те, що насправді відбувається в Україні. Безперечно у цьому музична складова гурту "Kalush Orchestra" теж відіграла неабияку роль. Пісня "Stefania" стала гімном спротиву та надії ще до "Євробачення". Вона несе додаткову вартість та сенс, що дозволило учасникам зробити номер енергетично сильнішим. Ця композиція однозначно стане саундтреком української боротьби за життя.

Як цю пісню, за вашими внутрішніми відчуттями, сприйняли у світі? Чи вдалося "Kalush Orchestra" передати важливий для кожного українця символізм?

Не буду стверджувати, що протягом найближчих кількох місяців "Stefania" лунатиме з усіх європейських радіостанцій чи займатиме топи в усіх чартах. У всіх абсолютно різні смаки. Проте "Stefania" потрібна нам самим, це пісня нашого часу. Якби цинічно це не звучало, але гурту потрібно використати цю перемогу на максимум, продовжити боротьбу на культурному фронті задля наближення нашої спільної Перемоги. Нині важливо виконувати місію, яка є у кожного українця.

Які емоції вас переповнювали в момент оголошення результатів? Чи хотілося цей надлишок емоцій опановувати взагалі?

У момент оголошення результатів взагалі не думав, який вигляд маю. Усі ці енергетичні потоки в мені сконцентрувалися і я відчув важливість моменту. Усвідомив, що лише одним словом "Ukraine" можна зарядити мільйонів людей в нашій країні, ще раз продемонструвати кожному, що ми на правильному шляху, що весь світ з нами. Це був важливий момент для всіх нас, емоції ніхто не контролював. Навпаки, у цей момент закликав глядачів робити все, що вони хочуть. Хочете плакати – плачте, хочете стрибати від радості – стрибайте. Цим емоціям потрібно було вийти назовні. Усі ми від 24 лютого стали переповнені найрізноманітнішими емоціями, їх потрібно випускати. Це був якраз той момент, коли можна було розрядитися та зарядитися одночасно. Гадаю, що мої емоції повністю збіглися з емоціями всіх українців, які спостерігали за ефіром.

Дружина з дітьми теж дивилися фінал, писали мені і теж казали, що плачуть. Навіть не рахував скільки людей мені написали тієї ночі. Фізично не встиг подивитися всі повідомлення у своїх месенджерах. Люди навіть підходили на вулиці та мовчки обіймали.

Розкажіть, будь ласка, про зміни, які відбулись в житті українських медійників після 24 лютого.

24 лютого все змінилося в нашому житті докорінно. Не факт, що ми зможемо повернутися до довоєнних реалій. Мені довелося розлучитися із сім’єю, забути про ведення розважальних та інфотеймент шоу, щоденно приймати нові виклики та на своєму фронті робити все, аби наблизити країну до Перемоги. Звісно, що хочеться повернутися на сцену і вітати глядачів в улюблених шоу, робити те, що так люблю. Проте у нас інші реалії.

Від початку повномасштабного вторгнення рф на мирні українські землі телевізійні канали та будь-які способи зв’язку стали ключовими цілями російських ракет. 1 березня росія здійснила ракетний удар по Київській телевежі, внаслідок чого були виявлені загиблі та поранені. Зокрема, в приміщенні Суспільного, яке якраз розміщувалось там, стало неможливо працювати. З того часу у кожного каналу з’явилися підземні студії та бомбосховища, обладнані всім необхідним, щоб мовлення не припинялося за будь-яких обставин.

Коментувати з укриття ми вирішили не заради картинки, а заради власної безпеки. Це було правильне рішення, адже за 10 хвилин до початку фіналу по всій країні було оголошено повітряну тривогу, а через 5 хвилин після фіналу росія здійснила ряд ракетних обстрілів у нашому регіоні. Нам довелося до 6-ї ранку залишатися в укритті та чекати поки все скінчиться.

Уже 21 червня в Амстердамі відбудеться третій благодійний телемарафон, ведучим якого ви будете. Яка місія цього заходу?

Ми маємо дуже важливу ціль – консолідувати людей навколо питання євроінтеграційних намірів України. Захід відбудеться напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі, де в тому числі прийматиметься рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС. Тому вкрай важливо, аби весь цивілізований світ був у цей момент з нами.

Лайнап телемарафону складається з не побоюсь цього слова легендарних артистів, серед яких переможці “Євробачення” Conchita Wurst, Emmelie de Forest, Kalush Orchestra, Jamala та Ruslana, європейські зірки Blind Channel, S10, а також справжня легенда України та Європи – VERKA SERDUCHKA. Крім цього, учасниками події стануть політичні лідери, громадські активісти та діячі культури. Впевнений, що разом нам вдасться гучно заявити про таку важливу позицію та зібрати кошти для медичних закладів, що потребують рентген-апаратів С-арки. Це питання життя та здоровʼя мільйонів українців.