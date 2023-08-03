Міжнародні дослідники розповіли, як на окупованих територіях українців змушують брати паспорт РФ

Місцеве населення дедалі більше стає мішенями у спробах росіян позбавити їх української національної ідентичності.

Російські загарбники погрожують українцям на окупованих територіях депортацією та арештом, якщо вони відмовлятимуться брати російське громадянство.

Про це йдеться у звіті дослідників з Єльського університету, передає Sky News.

Дослідники заявили, що місцеве населення дедалі більше стає мішенями у спробах росіян позбавити їх української національної ідентичності.

Люди, які відмовляються брати російське громадянство піддаються погрозам, залякуванню, обмеженням гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності, йдеться у документі.

Крім того, загарбники погрожують арештами та депортацією. Все це спрямована не на те, щоб змусити їх взяти російське громадянство.

Ці заходи розпочалися після того, як російський диктатор Путін підписав низку указів.

Один з дослідників Реймонд повідомив, що цим Росія, схоже, порушує міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих РФ територіях України триває примусова паспортизація населення. Росіяни вдаються до різних методів тиску на місцеве населення.

Крім того, ми раніше інформували, що активісти руху опору "Жовта Стрічка" повідомляють, що росіяни проводять обшуки у місцевого населення в місті Олешки, бо бояться спротиву.

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