Міжнародні навчання "Сі Бриз-2021": тренування за стандартами НАТО розпочали українські льотчики

Вперше у військових навчаннях на півдні України беруть участь винищувачі Великої Британії.

В Україні тривають міжнародні навчання "Сі Бриз-2021", які цього року стали наймасштабнішими за кількістю країн-учасниць. Військові тренуються одночасно на морі, на суші та у повітрі. Про те, як проходить вишкіл українських Повітряних сил спільно з військовими країн НАТО, йдеться 30 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Вранці у середу, 30 червня, пілоти виконували польоти в умовах бойових, розвідувальних та рятувальних спецоперацій. Вперше у цих навчаннях беруть участь винищувачі Великої Британії.

Українські військові кажуть, що такі спільні навчання дають значний досвід і демонструють готовність українських Збройних сил діяти за стандартами НАТО.

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“За всіма показникам - за масштабами операцій, залученому персоналу, кількістю військової техніки – це найпотужніші навчання за всю історію”, - зазначив заступник командувача ВМС України Олексій Доскато.

Нагадаємо, що в цьогорічних навчаннях “Сі Бриз” задіяно військові сили 29- ти країн Північноатлантичного альянсу та його партнерів. Загалом це майже 5 тисяч українських та іноземних військових, три десятки кораблів та стільки ж літаків.

Новини України: до міжнародних навчань "Сі Бриз" долучилися британські винищувачі

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