Міжнародні переговори, зброя та 1 вересня: головне зі звернення Зеленського

Український лідер анонсував важливі новини для військових та вчителів.

Так, президент поспілкувався з військовими та урядовцями. Зокрема, йшлося про фронт, наступальні дії ЗСУ та результати нової української зброї, яка працює на 700 кілометрів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному зверненні до українців, 31 серпня.

Важливі новини та вагомі заходи

Зеленський повідомив про домовленість щодо постачання до України великої партії броньованих "медеваків". Саме про цю нагальну потребу говорять наші воїни. Міноборони відзвітувало про успіхи.

"Як і завжди на селекторах, були звіти розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки – щодо планів окупантів. Безнадійні в них плани", – стверджує Володимир Зеленський.

Також головнокомандувач провів нараду щодо наших міжнародних заходів. Попереду вагомі перемовини для України.

За словами лідера, ще обговорювалося й важливе питання завтрашнього дня. 1 вересня розпочинається новий навчальний рік.

"Віцепрем'єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що дійсно допомагатиме. Завтра представимо перші деталі", – заінтригував Зеленський.

Він подякував кожному і кожній, хто воює й працює заради України. "Особливо відзначу: 47-ма окрема механізована бригада – дякую, хлопці, за ваше просування вперед; воїни нашої 44-ї артилерійської бригади – дякую за влучність!", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо вибори будуть під час війни, тоді він балотуватиметься на другий термін. Лідер наголосив, що не кине державу.

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