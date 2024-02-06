Міжнародні резерви України скорочуються: у НБУ назвали причини

За обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США.

За підсумками січня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становлять 38 525,0 млн дол. США. Вони знизилися на 4,9%.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", - пояснили у НБУ.

Загалом упродовж січня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

Операції Національного банку на валютному ринку України,

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу,

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Там зазначають, що чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США, з яких:

368,5 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

69,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

3,5 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", - наголосили у фінансовій структурі.

Нагадаємо, раніше Нацбанк прогнозував, що інфляції 2024 року буде зростати.

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