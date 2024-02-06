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Міжнародні резерви України скорочуються: у НБУ назвали причини

Міжнародні резерви України скорочуються: у НБУ назвали причини

Українські гривні / Фото: pixabay.com

За обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США.

За підсумками січня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становлять 38 525,0 млн дол. США. Вони знизилися на 4,9%. 

Про це йдеться на сайті Національного банку України. 

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", - пояснили у НБУ.

Загалом упродовж січня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

  • Операції Національного банку на валютному ринку України,
  • Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу,
  • Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Там зазначають, що чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем. 

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США, з яких:

  • 368,5 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 69,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 3,5 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", - наголосили у фінансовій структурі.

Нагадаємо, раніше Нацбанк прогнозував, що інфляції 2024 року буде зростати.

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