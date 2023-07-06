Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми: очільник НБУ розповів деталі

Такий рівень резервів допомагає і надалі підтримувати в стабільності курс валют.
Міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дололарів. Це рекордний показник за всю історію незалежної держави.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Нацбанку Андрій Пишний.
“Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні. Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи”, - наголосив Андрій Пишний.
За його словами, тільки в червні на рахунки уряду надійшло:
- 1,6 млрд доларів від ЄС.
- 1,2 млрд доларів від США.
- 69,1 млн доларів від Світового банку.
- 15,0 млн доларів від Уряду Фінляндії.
“У червні ми успішно пройшли перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримали другий транш за програмою – 886,0 млн доларів. Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність”, - зазначив очільник НБУ.
Нагадаємо, що Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни за млн гривень.
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