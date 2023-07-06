Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми: очільник НБУ розповів деталі

Такий рівень резервів допомагає і надалі підтримувати в стабільності курс валют.

Міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дололарів. Це рекордний показник за всю історію незалежної держави.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Нацбанку Андрій Пишний.

“Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні. Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи”, - наголосив Андрій Пишний.

Міжнародні резерви / Фото: НБУ

За його словами, тільки в червні на рахунки уряду надійшло:

1,6 млрд доларів від ЄС.

1,2 млрд доларів від США.

69,1 млн доларів від Світового банку.

15,0 млн доларів від Уряду Фінляндії.

“У червні ми успішно пройшли перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримали другий транш за програмою – 886,0 млн доларів. Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність”, - зазначив очільник НБУ.

Нагадаємо, що Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни за млн гривень.

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