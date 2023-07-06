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Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми: очільник НБУ розповів деталі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми: очільник НБУ розповів деталі

В Україні міжнародні резерви сягнули рекордних показників / Фото: Credits

Такий рівень резервів допомагає і надалі підтримувати в стабільності курс валют.

Міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дололарів. Це рекордний показник за всю історію незалежної держави.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Нацбанку Андрій Пишний.

“Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни.  Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні. Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи”, - наголосив Андрій Пишний.

Міжнародні резерви / © НБУ
Міжнародні резерви / Фото: НБУ

За його словами, тільки в червні на рахунки уряду надійшло:

  • 1,6 млрд доларів від ЄС. 
  • 1,2 млрд доларів від США. 
  • 69,1 млн доларів від Світового банку. 
  • 15,0 млн доларів  від Уряду Фінляндії. 

“У червні ми успішно пройшли перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримали другий транш за програмою – 886,0 млн доларів.  Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.  Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність”, - зазначив очільник НБУ.

Нагадаємо, що Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни за млн гривень.

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Дата публікації
Перегляди
612
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