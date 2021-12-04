Міжнародний день банків: привітання для банкірів у віршах, прозі, вітальні листівки

Цього дня можна привітати банківських працівників, залучених до банківської галузі.
4 грудня в світі відзначається Міжнародний день банків. Це свято було внесено до переліку Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН в грудні 2019 року. Відповідне рішення було ухвалено на знак визнання важливості банків у сталому розвитку держав та сприянню підвищення рівня життя їхнього населення.
Цей день чудовий привід привітати своїх близьких та знайомих, залучених до роботи в банківських установах.
Варто зазначити, що в Україні також існує окреме професійне свято банкирів, яке щорічно відзначається 20 травня.
Привітання з Днем банків у віршах
Без грошей жити не може цей світ,
Як людина не може без надії.
І давня професія – банкір
Сьогодні актуальна і важлива.
Пройдуть роки і зміниться наш світ,
Зникнути можуть міста і країни,
Але давня професія – банкір
На службі людям існуватиме невпинно.
***
Вітаю в цей день
Банківських працівників.
Нехай в душі цвіте бузок
І зелень в гаманці.
У вашій справі не простій –
Мудрості, терпіння,
У будь-якому починанні –
Удачі і везіння!
***
Активи, пасиви, обліки, кредити -
Про це відомо тобі добре,
Але нехай у цей день вони будуть забуті -
Твоє свято сьогодні, банкіре!
Бажаю тобі веселощів й щастя,
Щоб банк, де працюєш, не підводив.
Нехай особисте життя буде повним пристрасті!
Щоб чесно трудився, щоб радісно жив!
Картинки і листівки до Дня банків
Привітання з Днем банків у прозі
Вітаю з Міжнародним днем банків та бажаю працювати з легкістю та натхненням, жити з усмішкою та любов'ю. Бажаю також щоденних вкладів удачі у твоє життя під великі відсотки успіху та достатку. Приємних клієнтів, щасливих зустрічей та радісних новин!
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Вітаю з Міжнародним днем банків і хочу побажати терпіння, завзятості, рішучості та впевненості, успіху, успіху, благополуччя та удачі. Нехай працюється з інтересом та ентузіазмом, а живеться – з усмішкою та оптимізмом. Нехай не буде криз, а, відповідно, і проблем у твоїй банківській діяльності, труднощів у особистому житті. Всіх благ та достатку!
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Вітаємо з Міжнародним днем банків! Бажаємо успішних трудових буднів, подальшого розвитку та процвітання вашому банку, численних заможних клієнтів, оминути всіх конкурентів! Усім співробітникам — міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, мирного неба, кохання та теплоти у стосунках!
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Вітаю всіх банкірів із професійним святом. Бажаю фінансового благополуччя та стабільної економічної ситуації. Нехай робота приносить задоволення. Нехай у дружньому колективі завжди буде товариський мікроклімат, а начальство завжди оцінює вашу роботу.
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Вітаю з Днем банків і щиро бажаю якісно керувати справами, встигати на важливі зустрічі свого життя і оточувати себе добрими людьми, не втрачати оптимізму і сил, наповнювати свою душу щастям, а серце любов'ю. Нехай ніколи не буде фінансових проблем ні у житті, ні у діяльності.
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