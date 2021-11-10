Міжнародний день бухгалтера: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Це свято щорічно відзначають майже 50 років.

10 листопада в світі відзначається професійне свято бухгалтерів - Міжнародний день бухгалтера. Цей день святкують в багатьох країнах світу за винятком деяких країн пострадянського простору. Зокрема, в Україні День бухгалтера святкують влітку - 16 липня.

Історія свята

Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії було впроваджено 1972 року під назвою День бухгалтерської кар'єри. 1976 року цю назву замінили сучасною.

Дата святкування була обрана через те, що саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" ("Все про арифметику, геометрію і пропорції"). В ній поміж іншого містився докладний опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали "батьком бухгалтерії".

Попри те, що в Україні заведено відзначати День бухгалтера влітку, це не привід залишати сьогодні своїх знайомих бухгалтерів без привітань або листівок.

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в Ваше свято

Буде радості багато!



Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Труд ваш щиро поважаю,

І у професійне свято

Побажаю вам багато:



Успіху, в кар’єрі росту,

Щоб складались звіти просто,

Дебет з кредитом зходились,

Грошики завжди водились.



Щоб було здоров’я гарним

І кохання бездоганним,

І завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас.

***

Привітання Вам, бухгалтер,

В Ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних Вам знамень.



Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.



Сил бажаю Вам, здоров’я,

Миру, щастя у сім’ї,

Хай вдаються всі ідеї,

Хай щастить Вам у житті.

***

Милий мій бухгалтер,

З професійним святом!

Я тобі бажаю

Щастя і достатку.



Звіти хай виходять

Гарні і зразкові.

Настрій на роботі

Буде нехай кльовим!



Добре хай працює

1-с програма.

З часом щоб зарплата

Тільки виростала!

***

Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувать любов, повагу,

Не втрачати рівновагу.

***

З Днем бухгалтера Ви нині

Привітання прийміть щирі.

І в роботі, й в відпочинку

Щоб все було в добрі й мирі.



Щоб аванси та зарплати

Самостійно рахувались,

Щоби все було казково,

Щоби мрії Вам збувались.

Картинки і листівки для привітання

Првітання з Днем бухгалтера

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера

З Днем бухгалтера

З Міжнародним днем бухгалтера

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

З Днем бухгалтера вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.

***

Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю, щоб усі цифри не заполонили твоє життя на 100%, щоб був час для пригод, яскравих днів, теплих зустрічей та найрідніших людей. Нехай робота приносить задоволення та багато грошей!

***

З Днем бухгалтера вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.

***

З Днем бухгалтера! Сьогодні можна забути про баланс, дебет, кредит і взагалі про будь-які цифри. Нехай ваше щастя буде безкінечним, кохання — безмежним, удача — безкрая. Бажаю величезних успіхів, сімейного затишку та добробуту!

***

З Днем бухгалтера України поздоровляю всіх геніїв калькулятора, магістрів відомостей та спеціалістів всіляких звітів. Побажати Вам хочу стабільності та рівноваги в усьому, а також забезпеченості, результативності та досконалості. Нехай ваш кредит довіри завжди буде на висоті, а процент щастя ніколи не падає нижче рівня!

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