Міжнародний день добровольців: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Міжнародний день добровольців щорічно відзначається 5 грудня.
5 грудня відзначається Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. Це свято присвячено всім, хто займається волонтерством.
Історія свята
1985 року Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам щорічно 5 грудня відзначати Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку (International Volunteer Day for Economic and Social Development).
Добровольці (а останні роки все частіше можна почути трансформоване з англійської — волонтери) — це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Сфери діяльності, в яких можна побачити безоплатну роботу добровольців, воістину численні та різноманітні.
Організація Об'єднаних Націй проводить політику, спрямовану на підтримання діяльності добровольців та підвищення поінформованості про їхню службу з метою залучення більшої кількості людей до лав волонтерів у всьому світі.
Варто окремо зазначити, що в Україні окремо святкується День українського добровольця. Це свято щорічно проводиться 14 травня.
Привітання з Днем добровольців у віршах
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
***
З Днем добровольця вітаю!
Ти сміливий без питань,
Мудрості тобі бажаю
І кохання без зітхань!
***
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
Картинки і листівки до Дня добровольців
Привітання з Днем добровольців у прозі
Ви – люди, які допомагають іншим, жертвуєте собою і навіть своїми життями. Ми вітаємо вас і бажаємо витримки, надій і благополуччя. Нехай ваша праця приносить мир і щастя.
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Вітаємо з Днем добровольців, бажаємо Вам сили та твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу у сім'ї. Нехай і у мирний час у Вашому житті знаходиться місце для благородних вчинків та подвигів, сміливості та яскравих перемог!
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Вітаю всіх добровольців, які нагадують, що самі ми маємо відстоювати благополуччя та щастя. Нехай вам не доводиться стикатися зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!
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Прийміть щирі вітання з Міжнародним днем добровольця! Бажаю Вам добра, миру, злагоди, здоров’я! Невичерпної вам життєвої енергії для нових звершень!
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