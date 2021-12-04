Міжнародний день добровольців: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Міжнародний день добровольців щорічно відзначається 5 грудня.

5 грудня відзначається Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. Це свято присвячено всім, хто займається волонтерством.

Історія свята

1985 року Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам щорічно 5 грудня відзначати Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку (International Volunteer Day for Economic and Social Development).

Добровольці (а останні роки все частіше можна почути трансформоване з англійської — волонтери) — це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Сфери діяльності, в яких можна побачити безоплатну роботу добровольців, воістину численні та різноманітні.

Організація Об'єднаних Націй проводить політику, спрямовану на підтримання діяльності добровольців та підвищення поінформованості про їхню службу з метою залучення більшої кількості людей до лав волонтерів у всьому світі.

Варто окремо зазначити, що в Україні окремо святкується День українського добровольця. Це свято щорічно проводиться 14 травня.

Привітання з Днем добровольців у віршах

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

З Днем добровольця вітаю!

Ти сміливий без питань,

Мудрості тобі бажаю

І кохання без зітхань!

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

Картинки і листівки до Дня добровольців

З Міжнародним днем добровольця

Привітання з Днем добровольця

Привітання з Міжнародним днем добровольця

Привітання з Днем добровольців

Привітання з Днем добровольців у прозі

Ви – люди, які допомагають іншим, жертвуєте собою і навіть своїми життями. Ми вітаємо вас і бажаємо витримки, надій і благополуччя. Нехай ваша праця приносить мир і щастя.

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Вітаємо з Днем добровольців, бажаємо Вам сили та твердості духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу у сім'ї. Нехай і у мирний час у Вашому житті знаходиться місце для благородних вчинків та подвигів, сміливості та яскравих перемог!

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Вітаю всіх добровольців, які нагадують, що самі ми маємо відстоювати благополуччя та щастя. Нехай вам не доводиться стикатися зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!

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Прийміть щирі вітання з Міжнародним днем добровольця! Бажаю Вам добра, миру, злагоди, здоров’я! Невичерпної вам життєвої енергії для нових звершень!

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