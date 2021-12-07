Міжнародний день художника: щирі привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

8 грудня відзначається Міжнародний день художника, який було засновано 2007 року Міжнародною Асоціацією "Мистецтво народів світу".

Історія свята

8 грудня - не єдина дата, пов'язана із професією художника. Наприклад, Україна святкує цей день у жовтні. Деякі творчі об'єднання пропонують проведення свята 25 жовтня, у день народження Пабло Пікассо, якого майстри та знавці живопису вважають найвидатнішим художником 20 століття.

День художника – це свято не лише професіоналів та любителів живопису. Творчість зберігає в людині можливість радіти світові та любити його. Тому сьогоднішнє свято – для всіх любителів прекрасного.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем художника - прикольні sms

З Днем художника всіх привітаємо,

За талант віддамо данину

І натхнення в житті побажаємо

За уміння ввести в давнину,

За уміння цінити прекрасне,

За спроможність побачити світ

І за те, що ніколи не згасне

Промінь хисту. Ми шлемо свій привіт

Тим, хто всі почуття найщиріші

На полотні передати змогли.

Їх творіння для нас — найцінніші.

Їх сьогодні вітаємо ми!

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Вітаємо з Днем художника! Малювати можна не тільки для галерей, але і для душі… Так нехай для твого хобі завжди знаходиться хвилинка і потрібні матеріали! Будь людиною творчою і життєрадісною, адже світ такий великий і потребує твоєї особливої художньої оцінки!

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В твій професійний День художника хочу побажати, щоб виставки проходили в найкращих галереях світу, щоб колекціонери ставали в чергу за твоїми шедеврами, а на аукціонах завжди встановлювалися нові цінові рекорди.

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В цей чудовий день Художника, бажаю, щоб всі загадані мрії та побажання здійснилися так швидко, як фарба висихає на полотні, щоб свіжий блиск кольорів ніколи не стухав, а запах фарби завжди наповнював серце радістю та креативом.

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В День художника – прийміть мої вітання і похвали за те, що, з головою занурюючись в творчість, ви не забуваєте і про те, що немає межі вдосконаленню таланту! Я бажаю вам досягати бажаних вершин і завжди цінувати себе гідно!

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Хто сказав, що художник пише натюрморти? Малюй те, що душа забажає, і завойовує неабияким талантом шанувальників! Без тривог і хвилювань роби свою долю, як найголовніший і прекрасний свій шедевр! Дай творчій пристрасті свободу!

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