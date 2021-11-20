Міжнародний день педіатра: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Святкування Дня педіатра нерозривно пов'язане з Всесвітнім днем дитини.

20 листопада в світі відзначають Всесвітній день педіатра. Святкування Дня педіатра нерозривно пов'язане зі святкуванням Всесвітнього дня дитини.

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Історія свята

Вітання з Днем педіатра українські лікарі отримують 20 листопада, у Всесвітній день дитини. Цю дату обрали не випадково, адже 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 року — Конвенцію прав дитини, що нині є основним міжнародним документом із захисту прав дітей. Крім України, 20 листопада День педіатра відзначають ще в 130 країнах світу.

Святкування Дня педіатра це ще одна можливість привернути увагу широкої громадськості до питань забезпечення здоров′я і благополуччя дітей в усьому світі. Особливу роль у підтримці дитячого здоров’я відіграють лікарі-педіатри. Фахівці цього профілю дбають про здоров’я малюка з першої миті життя. Педіатр консультує батьків з приводу того, як виростити малюка максимально здоровим і стежить за здоров’ям дитини аж до її повноліття.

Традиційно День педіатра святкується благодійними акціями, медичними симпозіумами, конференціями. Обмін досвідом та медична освіта в галузі педіатрії стають основними темами подібних заходів.

Привітання з Днем педіатра у віршах

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживем!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День педіатра бажаю вам усього

Що ви бажаєте маленьким пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

Картинки і листівки до Дня педіатра

З Днем педіатра

Привітання з Днем педіатра

Привітання з Міжнародним днем педіатра

З Міжнародним Днем педіатра

Привітання з Днем педіатра у прозі

Вітаю Днем педіатра. Бажаю вдячною і успішної роботи, цікавих ідей та високих успіхів у діяльності, індивідуального підходу до кожної дитини, відсутності тяжких захворювання і діагнозів, щирих посмішок і розуміння, суспільної поваги та сімейного благополуччя.

***

Є така професія — дітей лікувати. У будь-яку погоду ви поспішаєте на виклик, якщо малюк захворів. Для кожної схвильованою мами знайдете потрібне слово. Лікарі-педіатри — справжні феї в білих халатах! У ваше професійне свято хочеться побажати невичерпного запасу душевних сил і побільше щасливих здорових дітей навколо в нагороду за вашу працю.

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Не існує професії більш важливої, ніж лікар, але і серед лікарів є ті, хто виділяється. І це педіатри. Саме ви зберігаєте здоров’я тих, хто важливий для нас найбільше — наших дітей. З Днем Педіатра, і нехай всі ваші маленькі пацієнти одужують як можна швидше.

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Ви – професіонали своєї справи! Бажаємо вам професійних звершень, міцного здоров’я, відмінної оплати праці. Нехай діти відповідають вам посмішкою і сміхом, а батьки раділи здоров’ю малюка.

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