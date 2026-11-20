Міжнародний день педіатра: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята / © Pexels

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20 листопада в світі святкують Всесвітній день педіатра. Святкування Дня педіатра нерозривно пов’язане зі святкуванням Всесвітнього дня дитини.

Історія свята

Вітання з Днем педіатра українські лікарі отримують 20 листопада, у Всесвітній день дитини. Цю дату обрали не випадково, адже 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 1989 року — Конвенцію прав дитини, що нині є основним міжнародним документом із захисту прав дітей. Крім України, 20 листопада День педіатра відзначають ще в 130 країнах світу.

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Святкування Дня педіатра це ще одна можливість привернути увагу широкої громадськості до питань забезпечення здоров′я і благополуччя дітей в усьому світі. Особливу роль у підтримці дитячого здоров’я відіграють лікарі-педіатри. Фахівці цього профілю дбають про здоров’я малюка з першої миті життя. Педіатр консультує батьків з приводу того, як виростити малюка максимально здоровим і стежить за здоров’ям дитини аж до її повноліття.

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Традиційно День педіатра святкується благодійними акціями, медичними симпозіумами, конференціями. Обмін досвідом та медична освіта в галузі педіатрії стають основними темами подібних заходів.

Привітання з Днем педіатра у віршах та прозі

Прийміть найкращі вітання з Міжнародним днем педіатра! Бажаю вам професійного визнання, поваги колег, довіри маленьких пацієнтів і вдячності їхніх батьків. Нехай кожне призначене лікування приносить результат, кожен робочий день завершується добрими новинами, а життєвий шлях буде сповнений радості, добробуту та нових можливостей. Міцного здоров’я вам і вашим близьким!

З Днем педіатра

Ви дитячі долі бережете,

Здоров’я малечі віддаєте.

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Хай доля вам щедро віддячить,

Здоров’ям і радістю збагатить!

Хай буде у серці багато тепла,

Щоб кожна дитина щасливою була.

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Хай вдячність батьків зігріває щоднини,

А щастя приходить до вашої родини!

Бажаємо успіхів, сил і наснаги,

У праці — поваги, у серці — відваги!

Привітання з Днем педіатра

З Міжнародним днем педіатра! Ваша професія вимагає не лише глибоких знань і відповідальності, а й великого серця, адже ви дбаєте про найдорожче — дитяче здоров’я. Бажаю, щоб у вашій роботі було якомога більше щасливих історій одужання, щирої вдячності та приємних моментів. Нехай вистачає сил на нові професійні досягнення, а вдома завжди чекають любов і підтримка!

Привітання з Міжнародним днем педіатра

Педіатре, зі святом вітаємо щиро,

Бажаємо щастя, здоров’я і миру!

Хай вдячні малята дарують тепло,

А в справах чекає натхнення й добро.

Хай праця приносить повагу й визнання,

Здійсняться найкращі надії й бажання.

Хай радість наповнює кожну хвилину,

А вдома чекають любов і родина!

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