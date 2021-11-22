Міжнародний день сина: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

День сина щорічно відзначається 22 листопада.

Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – День синів чи День сина.

Історія свята

Поряд із такими святами як День матері або День батька все більшу популярність набирає День сина. Історія походження цього свята достеменно невідома, але день був актуалізований за рахунок засобів масової інформації

Особливих традицій цього дня немає, для кожної сім'ї вони свої. На Міжнародний день сина заведено збиратися родиною та насолоджуватися спілкування один з одним.

Привітання з Днем сина у віршах

Добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що є в мене ти.

***

Любий, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов твоє радують серце!

***

Син такий – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

***

З Днем синів! Нехай сильніші вони будуть,

А про печаль назавжди забудуть.

Всім синам допомагає нехай Бог,

Щоб успіх знайти кожен зміг!

***

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.

Із святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

Картинки і листівки до Дня сина

З Днем сина

Привітання з Днем сина

З Міжнародним Днем сина

Привітання з Міжнародним Днем сина

Привітання з Днем сина у прозі

Дорогий синку, ти мій захист, опора та найвище щастя! Я люблю тебе і всією душею бажаю тобі бути здоровим, успішним та щасливим! Нехай удача посміхається тобі, щоби всі твої мрії збувалися! Залишайся таким цілеспрямованим, працьовитим та сміливим! Пам'ятай, я тобою пишаюся, мій улюблений сину!

***

Сину, вітаю тебе з Днем синів — святом, яке є приводом для мого щастя. Адже я маю ти, мій сину. Славної життєвої дороги тобі, рівної та благополучної. І нехай кожне твоє бажання обов'язково здійснюється.

***

Вітаємо всіх синів та всіх батьків, яким доля подарувала хлопчиків зі святом. Немає в світі нічого кращого і чистішого за любов батьків до дітей і любов дітей до батьків. Нехай наші сини завжди радують нас і приносять нам тільки позитивні емоції.

***

Сину! У цьому слові полягає і материнське кохання, і батьківська гордість. Знай, що серця твоїх батьків б'ються для тебе, тому йди життям з високо піднятою головою, і нехай тобі підкоряться всі вершини. З днем ​​синів, наш рідний синку!

***

Милі хлопчики будь-якого віку, вітаємо вас із Днем синів! Бажаємо вам щирого кохання, живіть у гармонії з близькими людьми, відкиньте геть внутрішні затискачі, не соромтеся проявляти емоції, будьте вдячними батькам. Нехай кожен день ваш буде кращим за попередній.

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