Міжнародний день сина: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

День сина: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята / © Pexels

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Щорічно 22 листопада у світі святкують добре сімейне свято — День синів чи День сина.

Історія свята

Поряд із такими святами як День матері або День батька все більшу популярність набирає День сина. Історія походження цього свята достеменно невідома, але день був актуалізований за рахунок засобів масової інформації

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Особливих традицій цього дня немає, для кожної сім’ї вони свої. На День сина заведено збиратися родиною та насолоджуватися спілкуванням одне з одним.

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Привітання з Днем сина у віршах та прозі

Вітаю з Днем сина! Нехай твій хлопчик завжди буде здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Бажаю йому впевнено крокувати життям, сміливо здійснювати мрії, знаходити вірних друзів і ніколи не втрачати віри у власні сили. Нехай доля оберігає його від негараздів, а кожен день приносить нові приводи для радості. Син — це гордість, щастя і велика любов на все життя!

***

Синочку, щастя тобі бажаю,

Здоров’я міцного на довгі літа.

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Нехай тебе доля завжди оберігає,

А поруч ідуть любов і доброта.

Хай мрії здійсняться, бажання збуваються,

Хай радість приходить у кожен твій день.

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Хай всі починання вдало складаються,

І сонце освітлює шлях до вершин!

З Днем сина

З Днем сина! Нехай у твоєму житті завжди буде багато щасливих моментів, пов’язаних із найдорожчим хлопчиком. Бажаю йому міцного здоров’я, доброго серця, щирих людей поруч і великих можливостей. Нехай росте розумним, сильним, сміливим і добрим, досягає поставлених цілей та завжди знає, що вдома на нього чекають любов і підтримка.

***

Мій синочку, рідна дитино,

Ти для мене — найбільший скарб.

Хай щасливою буде стежина,

І життя дарує безліч наград.

Хай здоров’я ніколи не зрадить,

Хай здійсняться заповітні мрії.

А Господь від біди хай позбавить,

Подарує надію й надії!

Привітання з Днем сина

З Днем сина! Нехай материнське серце якомога рідше хвилюється, а частіше радіє успіхам і перемогам своєї дитини. Бажаю синочку здоров’я, щасливої долі, здійснення найзаповітніших бажань і мирного неба над головою. Нехай життя дарує йому приємні зустрічі, правильні рішення та безліч можливостей. А мамина любов завжди буде для нього надійною опорою, де б він не був.

***

З Днем сина сьогодні вітаю,

Багато чудових бажаю подій!

Хай доля від бід захищає,

Дарує щасливі і радісні дні.

Хай буде в житті перемога,

Хай поруч надійні друзі ідуть.

Хай світлою буде дорога,

А мрії до щастя ведуть!

З Міжнародним Днем сина

Вітаю з Днем сина! Бажаю, щоб він завжди мав сили долати труднощі, сміливість мріяти та натхнення рухатися вперед. Нехай здоров’я буде міцним, серце — добрим, а життєва дорога — світлою і щасливою. Бажаю пишатися кожним його досягненням і якомога частіше обіймати найдорожчу людину!

***

Синочку, будь завжди щасливим,

Здоровим, сильним і сміливим.

Хай доля щедро нагородить,

Від зла й тривог тебе відводить.

Хай кожен день добро приносить,

А серце тільки щастя просить.

Хай здійснюються мрії твої,

І будуть світлими всі дні!

Привітання з Міжнародним Днем сина

Зі святом усіх мам і тат, чиє серце б’ється в ритмі щастя заради сина! Нехай ваш хлопчик росте здоровим, успішним і самостійним, знаходить своє покликання та будує життя, про яке мріє. Бажаю, щоб у нього все складалося якнайкраще, щоб поруч були надійні люди, а в душі завжди жили добро, любов і спокій. Нехай кожна батьківська молитва буде почута!

***

Для мами син — це цілий світ,

Найкраща радість і надія.

В душі залишить теплий слід,

Здійснить найкращі свої мрії.

Хай доля стелить рушники,

Дарує щастя і достаток.

Хай будуть довгими роки,

А в серці — сонячний світанок.

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