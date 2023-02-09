Міжнародний день стоматолога 2023 року: привітання в прозі та віршах, листівки

9 лютого святкують Міжнародний день стоматолога. Не забудьте привітати своїх рідних та близьких, які пов'язані з цією професією. ТСН.ua підібрав для вас картинки українською мовою та привітання в прозі і віршах.
Свято приурочене до дня пам'яті святої Аполлонії. Ця християнка постраждала за свою віру. До мучениці звертаються з молитвами тоді, коли болять зуби. Віряни вважають, що зцілення приходить моментально.
Міжнародний день стоматолога: картинки, проза та вірші
Бути стоматологом не просто,
Завжди у вас роботи багато!
Частенько вас бояться дорослі,
Але знають: доктор ви від Бога!
Добра бажаю вам у ваше свято,
Посмішок, радісних моментів,
Простого, щирого щастя
І найкращих пацієнтів!
***
Вітаю з професійним святом приборкувача карієсу і володаря пломб! Бажаю успіхів, інноваційних методів роботи, вдячних і білосніжних посмішок пацієнтів. Нехай робота приносить задоволення - від діяльності, доходу і колективу!
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Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!
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Бажаємо благополуччя і достатку, уваги та чуйності до кожного. Нехай завдяки Вашим працям і вмілим рукам, на обличчях людей виблискує красива посмішка, яка заряджає теплом і добротою, дарує натхнення і відмінний настрій. З днем стоматолога!
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Щоб усмішкою не лякати,
Потрібно нам не так вже й багато:
У рік два рази відвідувати
Свого лікаря-стоматолога.
Але сьогодні я прийду
Не лікувати, не пломбу ставити –
До кабінету лікаря зайду,
Щоб зі святом привітати!
***
Вітаю тебе з Днем стоматолога від щирого серця! Бажаю тобі завжди відмінно виконувати свою роботу і радувати пацієнтів красивими посмішками! Нехай зарплата тебе тільки радує, а кожен день дарує нові можливості і блискучі успіхи!
***
З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів в професії вашій,
Щоб усмішки ви робили все кращі.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
Благополуччя вам і радісних знахідок.
Ви – справді талант-самородок!
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Вітаю вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-стоматологи! Спасибі вам за благородну і важливу роботу - дарувати світу красиві, сяючі посмішки людей! Нехай ваше життя буде завжди наповнене позитивом, вдячністю клієнтів. Здоров'я вам і удачі, миру і благополуччя!
***
З Днем стоматолога сьогодні вітаю,
Роботи легкої вам завжди бажаю,
Щоб на роботі відпочивали ви,
І в той же час не знали ви біди!
Бажаємо вам багато усмішок!
Нехай звалитися на вас купюр мішок,
Бажаю на роботі багатіти,
І кожного разу все більшого хотіти!
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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога. Бажаю, щоб на емалі щастя не було карієсу. Бажаю, щоб кожен пацієнт йшов від Вас здоровим і веселим. Бажаю сліпучої посмішки і масу задоволень у житті. Бажаю високої зарплати і білосніжної репутації!
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