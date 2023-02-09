Міжнародний день стоматолога 2023 року: привітання в прозі та віршах, листівки

9 лютого святкують Міжнародний день стоматолога. Не забудьте привітати своїх рідних та близьких, які пов'язані з цією професією. ТСН.ua підібрав для вас картинки українською мовою та привітання в прозі і віршах.

Свято приурочене до дня пам'яті святої Аполлонії. Ця християнка постраждала за свою віру. До мучениці звертаються з молитвами тоді, коли болять зуби. Віряни вважають, що зцілення приходить моментально.

Міжнародний день стоматолога: картинки, проза та вірші

Бути стоматологом не просто,

Завжди у вас роботи багато!

Частенько вас бояться дорослі,

Але знають: доктор ви від Бога!

Добра бажаю вам у ваше свято,

Посмішок, радісних моментів,

Простого, щирого щастя

І найкращих пацієнтів!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з професійним святом приборкувача карієсу і володаря пломб! Бажаю успіхів, інноваційних методів роботи, вдячних і білосніжних посмішок пацієнтів. Нехай робота приносить задоволення - від діяльності, доходу і колективу!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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Бажаємо благополуччя і достатку, уваги та чуйності до кожного. Нехай завдяки Вашим працям і вмілим рукам, на обличчях людей виблискує красива посмішка, яка заряджає теплом і добротою, дарує натхнення і відмінний настрій. З днем стоматолога!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря-стоматолога.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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Вітаю тебе з Днем стоматолога від щирого серця! Бажаю тобі завжди відмінно виконувати свою роботу і радувати пацієнтів красивими посмішками! Нехай зарплата тебе тільки радує, а кожен день дарує нові можливості і блискучі успіхи!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів в професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

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Вітаю вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-стоматологи! Спасибі вам за благородну і важливу роботу - дарувати світу красиві, сяючі посмішки людей! Нехай ваше життя буде завжди наповнене позитивом, вдячністю клієнтів. Здоров'я вам і удачі, миру і благополуччя!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

З Днем стоматолога сьогодні вітаю,

Роботи легкої вам завжди бажаю,

Щоб на роботі відпочивали ви,

І в той же час не знали ви біди!

Бажаємо вам багато усмішок!

Нехай звалитися на вас купюр мішок,

Бажаю на роботі багатіти,

І кожного разу все більшого хотіти!

День стоматолога: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога. Бажаю, щоб на емалі щастя не було карієсу. Бажаю, щоб кожен пацієнт йшов від Вас здоровим і веселим. Бажаю сліпучої посмішки і масу задоволень у житті. Бажаю високої зарплати і білосніжної репутації!

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