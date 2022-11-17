Міжнародний день студента 2022 року: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

Студентські роки — це не лише навчання, книги та сесії, а ще й святкування, вечірки та нові знайомства. ТСН.ua підготував для вас привітання з Міжнародним днем студента, який щороку святкують 17 листопада.

А якщо ви хочете дізнатися, які ще свята чекають на українців в листопаді 2022 року, варто прочитати наш матеріал Як відпочиватимемо в листопаді 2022 року: чи будуть додаткові вихідні.

Міжнародний день студента: історія

Хоча це дуже популярне, веселе та гамірне свято для всіх студентів сьогодні, але розпочалося воно з трагедії. 28 жовтня 1939 року підрозділами СС та поліції в Празі (Чехія) була розігнана демонстрація, яку приурочили до 21-ї річниці утворення Чехословацької республіки. В результаті зіткнень студент медичного факультету Ян Оплетал отримав поранення, від якого 11 листопада молодий чоловік помер.

15 листопада молодь зібралася для того, щоб провести його на похорони, але процесія швидко переросла у акцію протесту проти окупації. В ній взяли участь тисячі людей.

Вже наступного дня Адольф Гітлер в Берліні скликав нараду, де прийняли рішення закрити всі вищі навчальні заклади в Чехії на три роки. Однак цей термін не витримали через початок бойових дій по всій території Європи. Відкрилися Університети лише після перемоги над гітлерівською Німеччиною.

17 листопада 1939 року країною прокотилися масові арешти студентів. В чеських в'язницях стратили 9 активістів та представників студентських і молодіжних організацій. А ще 1200 молодих людей відправили до концтабору Заксенгаузен.

Під час цих погромів більшість студентів отримали різноманітні каліцтва. Німецькі солдати виганяли молодих людей на вулицю без верхнього одягу в лютий мороз, потім вивозили за місто та продовжували знущання.

В пам'ять про всіх загиблих було створено Міжнародний день студента.

Привітання з Міжнародним днем студента

Вітаю з Міжнародним днем студента! Бажаю досягти своєї мети, легких сесій, щоб легко давалися всі науки, а в заліковці були лише "відмінно" і "зараховано".

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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З Всесвітнім днем студентів нині

Хочу привітати всіх, друзі!

Всіх тих, хто був студентом в житті,

І тих, хто вчиться поки.

Хто не пізнав подібного життя,

Той і не бачив нічого,

Ні атмосфери гуртожитків

І лекцій, і не ховав шпор.

Хто не зустрічав Світанок за книжкою,

Коли іспит через годину,

І з милою преподшей інтрижку

Не заводив той кожен раз.

Студенти, ви-народ особливий,

Студента з ходу розрізню,

А розрізнивши, з Міжнародним

Привітати святом хочу!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем студента! Бажаю везіння, халяви на сесіях і розуміючих преподов, гучних тусовок і вірних друзів.

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

У День студента побажаю всі іспити здавати.

Добре завжди вчитися,

Примудрятися погуляти!

Цілі правильно поставити

і крокувати наполегливо до них.

Не здаватися, не лукавити,

дорожити розумом своїм!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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Студентство - воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути на собі всі його принади. Нехай навчання дається легко, іспити здаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь присутній ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті слід радісних і позитивних вражень!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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У чудовий день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

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Будучи студентами, ви почали будувати фундамент свого життя. Скільки знань було отримано в цей, здавалося б, безтурботний час. Використовуйте ці знання в повній мірі, будьте наполегливими, і досягайте нові вершини! Бажаю вам цікавих подій і натхнення. З Днем студента!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Днем студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!

З Міжнародним днем студента: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Чудове свято день студента,

Вітаю щіро від душі,

Хай будуть радісні моменти,

Дні в універі хороші,

Не лають преподи суворі,

І ставлять заліки завжди,

Нехай весна буде на дворі,

Та в вашій молодій душі,

Нехай зіркові перспективи

Осяють шлях ваш непростий,

Щоб покоряючи науки,

Здобуть диплом свій золотий!

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