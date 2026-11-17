Міжнародний день студента 2022 року: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

Міжнародний день студента 2024 року: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах / © Фото з відкритих джерел

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А якщо ви хочете дізнатися, які ще свята чекають на українців в листопаді 2024 року, варто прочитати про календар свят у листопаді 2026 року.

Міжнародний день студента: історія

Хоча це дуже популярне, веселе та гамірне свято для всіх студентів сьогодні, але розпочалося воно з трагедії. 28 жовтня 1939 року підрозділами СС та поліції в Празі (Чехія) була розігнана демонстрація, яку приурочили до 21-ї річниці утворення Чехословацької республіки. В результаті зіткнень студент медичного факультету Ян Оплетал отримав поранення, від якого 11 листопада молодий чоловік помер.

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15 листопада молодь зібралася для того, щоб провести його на похорони, але процесія швидко переросла у акцію протесту проти окупації. В ній взяли участь тисячі людей.

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Вже наступного дня Адольф Гітлер в Берліні скликав нараду, де прийняли рішення закрити всі вищі навчальні заклади в Чехії на три роки. Однак цей термін не витримали через початок бойових дій по всій території Європи. Відкрилися Університети лише після перемоги над гітлерівською Німеччиною.

17 листопада 1939 року країною прокотилися масові арешти студентів. В чеських в’язницях стратили 9 активістів та представників студентських і молодіжних організацій. А ще 1200 молодих людей відправили до концтабору Заксенгаузен.

Під час цих погромів більшість студентів отримали різноманітні каліцтва. Німецькі солдати виганяли молодих людей на вулицю без верхнього одягу в лютий мороз, потім вивозили за місто та продовжували знущання.

В пам’ять про всіх загиблих було створено Міжнародний день студента.

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Привітання з Міжнародним днем студента

Вітаю з Міжнародним днем студента! Бажаю, щоб навчання приносило не лише нові знання, а й задоволення, знайомства переростали в міцну дружбу, а кожна сесія завершувалася успішно. Нехай вистачає сил на навчання, часу на відпочинок і сміливості на здійснення мрій. Успіхів, яскравих вражень і незабутніх студентських років!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

З Днем студента привітання!

Хай здійсняться всі бажання,

Хай оцінки будуть гарні,

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А екзамени — не страшні!

Хай стипендія зростає,

На каву й мрії вистачає,

Хай щастить на всі сто відсотків,

Буде радість у житті щодня й щороку!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

З Міжнародним днем студента! Бажаю успіхів у навчанні, впевненості у власних силах, фінансового добробуту та натхнення для нових звершень. Нехай труднощі стають досвідом, мрії перетворюються на цілі, а цілі — на реальні досягнення. Більше приводів для усмішок, приємних зустрічей і щасливих моментів!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

Студентські роки — час надій,

Час відкриттів і мрій сміливих.

Хай буде шлях життєвий твій

Сповнений звершень особливих!

Хай знання приносять користь,

Доля дарує добрі миті,

А удача й наполегливість

Допомагають перемогти!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

Вітаю з Днем студента! Бажаю, щоб поруч завжди були люди, з якими можна разом готуватися до іспитів, підтримувати одне одного у складні моменти й сміятися до сліз на перервах. Нехай у розкладі буде більше улюблених предметів, у заліковці — високих оцінок, а в житті — приводів для радості. Цінуймо ці роки, адже вони сповнені особливих моментів!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

З Днем студента! Хай щастить,

Хай душа від мрій летить,

Хай навчання надихає,

А життя можливості відкриває!

Хай чекають друзі вірні,

Дні веселі та щасливі,

Хай здійсняться сподівання,

І збуваються бажання!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

З Міжнародним днем студента! Нехай цей період життя відкриває перед тобою нові можливості, допомагає знайти справжнє покликання та повірити у власні сили. Бажаю цікавих відкриттів, мудрих наставників, вірних друзів і сміливості обирати свій шлях. Нехай кожна здобута навичка наближає до професії мрії, а кожна перемога надихає рухатися далі!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

Хай сесія минає швидко,

А відповіді йдуть як слід,

Хай викладач всміхнеться привітно

І поставить вищий бал за звіт!

Хай кава бадьорості додає,

А сон ніколи не тікає,

Хай кожен студент добре знає:

На нього успіх вже чекає!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

З Днем студента! Бажаю складати іспити з першої спроби, знаходити відповіді навіть на найхитріші запитання викладачів і завжди мати в запасі зайву пару годин на сон. Нехай конспекти пишуться легко, стипендія не закінчується до кінця місяця, а студентські пригоди стають найкращими історіями для майбутніх зустрічей випускників!

З Міжнародним днем студента: картинки / © ТСН.ua

З Днем студента! Щастя й сили,

Щоб навчання було в радість,

Щоб надії окриляли,

А старання результат давали!

Хай життя дарує перемоги,

Відкриває світлії дороги,

Хай любов, достаток і тепло

Наповнюють серце і житло!

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