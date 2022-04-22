Міжнародний день Землі 2022 року: все про цю подію, традиції

Міжнародний день Землі 2022 року: все про цю подію, традиції

22 квітня - Міжнародний день Землі. Що ми знаємо про цю подію та які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щорічно 22 квітня - Міжнародний день Землі. Його слоганом є фраза "Відродити нашу Землю". Ця подія вважається справжнім символом початку сучасного екологічного руху. Головною метою цього дня є привернення уваги до проблем навколишнього середовища, а тому 22 квітня традиційно проводять чимало різноманітних екологічних заходів.

Міжнародний день Землі: трішки історії

Перша акція про збереження екологіх планети Земля пройшла 22 квітня 1969 року. Створити такий важливий для людства день закликав один з сенаторів США - Гейлорд Нельсон. Він наполягав на необхідності серйозніше поставитися до екологічних проблем, адже в минулому на власні очі бачив наслідки розливання нафти у водоймі. Нельсон зібрав невелику групу з ініціативних студентів, щоб організувати першу демонстрацію на тему екології.

Відтоді вирішили щорічно третій тиждень квітня присвячувати екологічним проблемам планети. Спочатку подія була популярною лише на території США, але в 90-х роках розповсюдилася по всьому світі. 2009 року ООН офіційно визначило 22 квітня - Міжнародним днем Землі. Цікаво, що саме цей день став причиною появи чималої кількості екологічних законів в США. А 2016 року саме 22 квітня в ООН була підписана Паризька кліматична угода щодо зниження кількості викидів вуглекислого газу.

Традиційні заходи на День Землі

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2022 року в світі будуть святкувати 52-й день Землі. Щорічно обираються саме ті теми для обговорення, які наразі найбільше хвилюють людство. Наприклад, минулого року основною темою була боротьба з пандемією коронавірусної хвороби та кліматичні зміни, які негативно впливають на екологію.

Окрім цього в різних країнах на Міжнародний день Землі лунає традиційний Дзвін Миру. Він закликає людей всього світу відчути всепланетну спільність та докласти зусиль, щоб захистити свій дім. Дзвін Миру є символом дружби, мирного життя, спокою, солідарності народів та збереження життя на Землі. Для України це завдання 2022 року важливе, як ніколи.