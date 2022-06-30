Міжнародний ліцей МАУП: трамплін до кращих університетів країни та світу Новини компаній

Міжнародний ліцей МАУП: трамплін до кращих університетів країни та світу Новини компаній

А ви знали, що 62% випускників Міжнародного ліцею МАУП вступають до найпрестижніших українських ЗВО? А ще 26% наших випускників взагалі вступають до іноземних вишів.

Більше того, випускники Ліцею мають унікальну можливість вступити до Вищої Школи Внутрішньої Безпеки у Польщі, навчатись там заочно або дистанційно українською та отримати одразу два дипломи державного зразка – польський та український!

Міжнародний ліцей МАУ — це інноваційнийнавчальний заклад, який забезпечує комплекснупідготовку дитини від дитячого садочка до старшоїшколи. Наші каліфіковані педагоги приділяютьмаксимум уваги як до інтелектуального, так і до особистісного розвитку учнів.

Серед переваг Міжнародного ліцею МАУП:

три доступні форми навчання (денна, онлайн та індивідуально-дистанційна);

безкоштовна підготовка до ЗНО з досвідченими репетиторами;

триразове еко-харчування з можливістю обрати меню (доступне також дієтичне харчування);

розвиток талантів наших учнів і заняття спортом у гуртках на вибір;

безкоштовні заняття з англійської за програмою підготовки до IELTS від British Council.

Особливістю Міжнародного ліцею МАУП є концепція “легкого портфеля”: усі домашні завдання виконуються у Ліцеї, а додому дитина вирушає вільною від навчання і готовою відновлювати сили.

У вільний від навчання час діти можуть відвідувати додаткові студії: спортивні секції, гру на гітарі, театральну майстерність, dаnce-студію, вокал або навітьвласну наукову STEAM-лабораторію.

Кваліфіковані вчителі Ліцею професійно залучають всіх учнів до навчального процесу та приділяють ліцеїстам максимум уваги і часу. Таким чином зникають будь-які межі між різними форматами навчання.

Окремою гордістю Міжнародного ліцею МАУП є новий формат якісного навчання для українських школярів. Завдяки старанням наших педагогів і адміністрації Академії було запроваджено онлайн-школу, яка відповідає всім освітнім стандартам і буквально дорівнює офлайн-навчанню.

Ми прагнемо, щоб усі українські школярі мали змогу продовжувати отримувати необхідний розвиток і цінні знання за будь-яких обставин.

Головною ціллю команди Міжнародного ліцею МАУП є створення взірцевої установи для дошкільної підготовкита шкільної освіти підростаючого покоління України. Щодня стаємо на крок ближчими до цієї мети!

Запрошуємо вас долучитися до освітньої родини МАУП і забезпечи своїй дитині світле майбутнє!