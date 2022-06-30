Міжнародний ліцей МАУП: трамплін до кращих університетів країни та світу

А ви знали, що 62% випускників Міжнародного ліцею МАУП вступають до найпрестижніших українських ЗВО? А ще 26% наших випускників взагалі вступають до іноземних вишів.
Більше того, випускники Ліцею мають унікальну можливість вступити до Вищої Школи Внутрішньої Безпеки у Польщі, навчатись там заочно або дистанційно українською та отримати одразу два дипломи державного зразка – польський та український!
Міжнародний ліцей МАУ — це інноваційнийнавчальний заклад, який забезпечує комплекснупідготовку дитини від дитячого садочка до старшоїшколи. Наші каліфіковані педагоги приділяютьмаксимум уваги як до інтелектуального, так і до особистісного розвитку учнів.
Серед переваг Міжнародного ліцею МАУП:
- три доступні форми навчання (денна, онлайн та індивідуально-дистанційна);
- безкоштовна підготовка до ЗНО з досвідченими репетиторами;
- триразове еко-харчування з можливістю обрати меню (доступне також дієтичне харчування);
- розвиток талантів наших учнів і заняття спортом у гуртках на вибір;
- безкоштовні заняття з англійської за програмою підготовки до IELTS від British Council.
Особливістю Міжнародного ліцею МАУП є концепція “легкого портфеля”: усі домашні завдання виконуються у Ліцеї, а додому дитина вирушає вільною від навчання і готовою відновлювати сили.
У вільний від навчання час діти можуть відвідувати додаткові студії: спортивні секції, гру на гітарі, театральну майстерність, dаnce-студію, вокал або навітьвласну наукову STEAM-лабораторію.
Кваліфіковані вчителі Ліцею професійно залучають всіх учнів до навчального процесу та приділяють ліцеїстам максимум уваги і часу. Таким чином зникають будь-які межі між різними форматами навчання.
Окремою гордістю Міжнародного ліцею МАУП є новий формат якісного навчання для українських школярів. Завдяки старанням наших педагогів і адміністрації Академії було запроваджено онлайн-школу, яка відповідає всім освітнім стандартам і буквально дорівнює офлайн-навчанню.
Ми прагнемо, щоб усі українські школярі мали змогу продовжувати отримувати необхідний розвиток і цінні знання за будь-яких обставин.
Головною ціллю команди Міжнародного ліцею МАУП є створення взірцевої установи для дошкільної підготовкита шкільної освіти підростаючого покоління України. Щодня стаємо на крок ближчими до цієї мети!
Запрошуємо вас долучитися до освітньої родини МАУП і забезпечи своїй дитині світле майбутнє!