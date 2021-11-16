Міжнародний потяг "Укрзалізниці" зламався дорогою до Польщі: до Києва повернувся тільки один вагон

Несправність розпізнала система польського локомотива newag, яка зафіксувала втрату тиску, що загрожувало безпеці поїзда.
Після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду "Варшава–Київ" залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці.
Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring.
Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга "Укрзалізниці" 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.
Несправність розпізнала система польського локомотива newag, яка зафіксувала втрату тиску, що загрожувало безпеці поїзда.
Витік оцінюється як результат недбалої перевірки систем безпечного курсування, що було допущено саме з українського боку.
Гальма не спрацювали після зміни візків уже в Ягодині, тому у Дорогуськ потяг прибув із запізненням на 25 хвилин. Однак у бортовий журнал жодних записів про це не внесли.
Зазначається, що раніше в "Укрзалізниці" вагони поїзда "Київ–Варшава" називали одним з найкращих "спальних" маршрутів у Європі.
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