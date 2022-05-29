Міжнародний телемарафон Save Ukraine розпочався з гімну України у виконанні хору імені Г. Верьовки

У день Києва, 29 травня, о 21:00 зі столиці України та міста-побратима Берліна розпочався міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar. Відкрили двогодинний ефір артисти Національного заслуженого академічного народного хору імені Григорія Верьовки, які виконали гімн України зі знакової локації — футбольного стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського.

Студію з Києва веде наша колега з ТСН Марічка Падалко, а наживо зі сцени коло Бранденбурзьких воріт до багатомільйонної телевізійної аудиторії звертатимуться Тімур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

Мета заходу — ще раз привернути увагу всього цивілізованого світу до драматичних подій, які відбуваються в Україні. Саме тому було важливо обрати майданчиком для великого концерту саме німецьку столицю.

Цього разу команда проєкту збирає кошти через глобальну ініціативу UNITED24 - це буде перший цільовий збір. На всі отримані донати у МОЗ придбають рентгенівські хірургічні системи C-arm для медичних закладів у 12 областях України. Завдяки такому обладнанню медики зможуть виявляти осколкові поранення й оперативніше надавати необхідну допомогу важкопораненим унаслідок війни. Вартість одного апарату — понад $100 000.

Крім цього, одночасно з телетрансляцією на площах багатьох великих міст і столиць світу організовано спільний перегляд телемарафону Save Ukraine — #StopWar.

Серед учасників заходу — Океан Ельзи, Тіна Кароль, Kadebostany, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, alyona alyona, Макс Барських та інші. Також спеціальними гостями заходу стануть переможці "Євробачення 2022" — гурт Kalush Orchestra. Разом з артистами до глядачів звертатимуться політики, громадські активісти, спортсмени, актори.

Долучайтеся до перегляду на YouTube-каналах 1+1 чи Atlas Festival, телеканалах 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий, М1, Україна, Україна 24, UA:Перший, UA:Культура, регіональні канали Суспільного мовника, Інтер та Рада, платформах онлайн-телебачення Київстар ТБ та 1+1 Video.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується командами 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне та Київстар, за підтримки футбольного клубу "Динамо Київ", Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ. Організовувати захід також допомагають: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.