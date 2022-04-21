Міжнародний валютний фонд допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит у $15 млрд

МВФ уже обговорює подальшу програму для України.

Україна звернулася до МВФ за підтримкою у покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці. МВФ допоможе у зборі цих коштів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова директорки-розпорядниці Фонду Крісталіна Георгієва.

"Першочерговим завданням є забезпечення підтримки для заповнення цього фінансового дефіциту в Україні протягом наступних трьох місяців. Дозвольте мені наголосити, що ці $5 млрд призначені для підтримки функціонування економіки, а не для задоволення потреб України у відновленні, які будуть величезними", -сказала Георгієва.

Вона зазначила, що Фонд дуже тісно взаємодіяв із Міністерством фінансів України щодо цих наданих їм оцінок й існує певна невизначеність щодо цієї суми, але вона, на думку МВФ, не виходить за межі ймовірних потреб країни.

Георгієва зазначила, що таке велике фінансування для України є важливим зі зрозумілих причин: більша частина економіки не працює, Фонд прогнозує близько 35% спад ВВП цього року.

"І тому заповнити цю фінансову прогалину найкраще, покладаючись на грантове фінансування, і це те, що ми хочемо бачити, щоб мобілізувати кошти для України у пошуках фінансової підтримки", - уточнила Георгієва.

За її словами, МВФ уже обговорює подальшу програму для України.

Нагадаємо, що очікується, що українська економіка 2022 року впаде на 35%, хоча точні виміри її збитків отримати неможливо. І навіть якщо війна в Україні невдовзі закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед. Про це йдеться в оновленому Світовому економічному огляді Міжнародного валютного фонду.