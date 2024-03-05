"Міжнародну юстицію не зупинити": Зеленський про рішення Гаазького суду щодо воєнних злочинців

Президент подякував прокурору МКС Каріму Хану та всій команді, яка працює над відновленням справедливості.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ще двох російських воєнних злочинців.

Про це йшлося у зверненні президента ввечері 5 березня.

"Цього разу – військових керівників. Командувачів російських вбивць – дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста.

Зокрема вони здійснювали та здійснюють терористичну кампанію проти нашої держави і людей – удари проти нашої енергетики, нашої цивільної інфраструктури. Це очевидні злочини – воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. І саме щодо цього є принциповий рух у Міжнародному кримінальному суді. Коли міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити. Справедливість для України, для українців та для міжнародної спільноти загалом обов’язково буде відновлено", – сказав президент.

Президент подякував прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, всій команді Міжнародного кримінального суду та українській команді, що працює заради відновлення справедливості.

"Дякую усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають, Генеральному прокурору та його Офісу та усім правоохоронцям України. Російські вбивці будуть відповідати – це точно", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що зустріч прем'єр-міністра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського наразі неможлива, оскільки Київ "не повертає права" угорській національній спільноті.

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