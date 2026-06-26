"Мізки поплавило": українців обурили результати опитування поляків щодо вступу України в ЄС

Фото ілюстративне / © Getty Images

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Результати нового соцопитування в Польщі, які показали різке зниження підтримки євроінтеграції України, обурили українців та викликали гарячі суперечки в соцмережах.

Як відреагували користувачі соцмереж — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Частина поляків виступає проти вступу України до ЄС

Нове опитування, проведене Інститутом IBRiS на замовлення Radio Zet, зафіксувало неочікувану зміну настроїв у Польщі: 59,7% опитаних поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу.

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Натомість євроінтеграційні прагнення Києва підтримують лише 35,3% респондентів, з яких однозначне схвалення висловили менше ніж десять відсотків. Близько 5% учасників дослідження, у якому методом телефонного інтерв’ю взяли участь понад тисячу осіб, ще не визначилися зі своєю позицією. Такі результати свідчать про те, що кількість противників членства України в ЄС серед польських громадян наразі значно перевищує кількість прихильників.

Як відреагували в Україні

Проведене у Польщі соціологічне дослідження викликало хвилю обурення та гостру дискусію в українському сегменті соцмереж. Користувачі Threads не стримували емоцій, коментуючи таку зміну настроїв сусідів, та пов’язують це не лише з політикою, а й з економічним суперництвом.

Українці активно ділилися думками щодо результатів опитування у своїх публікаціях:

«Поляки поо**уєвали. Майже 60% проти вступу України в ЄС. Ви хто на*уй такі?»;

«Добре що в ЄЄ не лише поляки))»;

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

На що інші користувачі одразу ж зауважили складність євроінтеграційних процедур: «Однієї країни достатньо, щоб заблокувати вступ».

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Частина дописувачів вважає, що за категоричною позицією польського суспільства стоїть звичайний страх перед потужним економічним конкурентом, хоча й іронізує над загальною ситуацією:

«Тут явно не проблема в Бандері, а проблема в здоровій конкуренції. Хоча дивлячись останні новини з Польщі, у них мізки поплавило, сподіваюсь що це симптоми спеки»;

«Українцям з тими орлами пороблено: як не молодий, то білий або двоголовий».

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, пов’язавши це питання з укладенням окремої угоди про обмін технологіями для виробництва безпілотників, про що заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик. Таке рішення Варшави викликало значне обурення серед українців у соцмережах, які вважають вимогу поділитися унікальним бойовим досвідом у сфері дронів за застарілі радянські літаки несправедливою та нерівноцінною.

Окрім того, бажання Польщі отримати від Євросоюзу стовідсоткове відшкодування у розмірі 450 мільйонів євро за надане Україні озброєння спричинило гострі дискусії всередині Євросоюзу та спровокувало хвилю обурення серед українських користувачів у соціальних мережах.

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