- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 718
- Час на прочитання
- 2 хв
"Мізки поплавило": українців обурили результати опитування поляків щодо вступу України в ЄС
Близько 60% поляків висловилися проти членства України в Європейському Союзі під час нового телефонного опитування. Результати дослідження миттєво облетіли українські соцмережі та спровокували суперечки.
Результати нового соцопитування в Польщі, які показали різке зниження підтримки євроінтеграції України, обурили українців та викликали гарячі суперечки в соцмережах.
Як відреагували користувачі соцмереж — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Частина поляків виступає проти вступу України до ЄС
Нове опитування, проведене Інститутом IBRiS на замовлення Radio Zet, зафіксувало неочікувану зміну настроїв у Польщі: 59,7% опитаних поляків виступають проти вступу України до Європейського Союзу.
Натомість євроінтеграційні прагнення Києва підтримують лише 35,3% респондентів, з яких однозначне схвалення висловили менше ніж десять відсотків. Близько 5% учасників дослідження, у якому методом телефонного інтерв’ю взяли участь понад тисячу осіб, ще не визначилися зі своєю позицією. Такі результати свідчать про те, що кількість противників членства України в ЄС серед польських громадян наразі значно перевищує кількість прихильників.
Як відреагували в Україні
Проведене у Польщі соціологічне дослідження викликало хвилю обурення та гостру дискусію в українському сегменті соцмереж. Користувачі Threads не стримували емоцій, коментуючи таку зміну настроїв сусідів, та пов’язують це не лише з політикою, а й з економічним суперництвом.
Українці активно ділилися думками щодо результатів опитування у своїх публікаціях:
«Поляки поо**уєвали. Майже 60% проти вступу України в ЄС. Ви хто на*уй такі?»;
«Добре що в ЄЄ не лише поляки))»;
На що інші користувачі одразу ж зауважили складність євроінтеграційних процедур: «Однієї країни достатньо, щоб заблокувати вступ».
Частина дописувачів вважає, що за категоричною позицією польського суспільства стоїть звичайний страх перед потужним економічним конкурентом, хоча й іронізує над загальною ситуацією:
«Тут явно не проблема в Бандері, а проблема в здоровій конкуренції. Хоча дивлячись останні новини з Польщі, у них мізки поплавило, сподіваюсь що це симптоми спеки»;
«Українцям з тими орлами пороблено: як не молодий, то білий або двоголовий».
Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини
Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, пов’язавши це питання з укладенням окремої угоди про обмін технологіями для виробництва безпілотників, про що заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик. Таке рішення Варшави викликало значне обурення серед українців у соцмережах, які вважають вимогу поділитися унікальним бойовим досвідом у сфері дронів за застарілі радянські літаки несправедливою та нерівноцінною.
Окрім того, бажання Польщі отримати від Євросоюзу стовідсоткове відшкодування у розмірі 450 мільйонів євро за надане Україні озброєння спричинило гострі дискусії всередині Євросоюзу та спровокувало хвилю обурення серед українських користувачів у соціальних мережах.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.