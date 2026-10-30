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Міжнародне визнання українських патентів: бджільництво та апітехнології здобувають перемогу на конференції НУБіП та реалізуються у програмах бджільництва і реабілітації північної Америки.
Київ - 26 лютого 2026 року. Українська аграрна наука та інженерна думка вкотре довели свій високий світовий рівень. У Києві відбулася масштабна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики бджільництва та шляхи їх подолання», яка зібрала провідних вчених, селекціонерів, інженерів та практиків галузевої науки з України, Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії, Австралії, Грузії та Узбекистану.
Урочистий захід був організований кафедрою бджільництва Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП України) і присвячений 95-річчю від дня народження видатного вченого, академіка Академії наук вищої школи України, доктора сільськогосподарських наук, професора Віктора Петровича Поліщука.
Сувора конкуренція та 7-компонентна методологія оцінювання
Масштаб події підкреслювала висока конкуренція серед учасників: із 126 представлених наукових праць експертна комісія після ретельного відбору допустила до усних доповідей лише 50 найкращих досліджень.
Оцінювання робіт здійснювалося за суворою та комплексною семикомпонентною методологією:
Наукова новизна: ступінь оригінальності запропонованих рішень та теоретичних узагальнень.
Актуальність дослідження: відповідність роботи сучасним гострим викликам світової та national галузі бджільництва.
Практична цінність: прикладний потенціал технології для реального сектору економіки.
Значущість для галузі: системний вплив розробки на підвищення ефективності виробництва чи оздоровчих апітехнологій.
Інноваційність та патентний захист: наявність підтверджених охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (патентів).
Якість презентації: методологічна обґрунтованість, логіка викладу та професійний рівень захисту результатів.
Прикладне застосування та трансфер технологій: наявність підтвердженого досвіду впровадження розробок на міжнародних ринках, зокрема в США.
Тріумф українських розробок з американською пропискою
За результатами детального аналізу та оцінки авторитетного журі переможцями та призерами стали авторські колективи 6 наукових праць у двох ключових номінаціях:
«Апітерапія» та «Бджільництво«.
Особливий інтерес експертів викликали розробки, які мають офіційну правову охорону та підтверджений досвід впровадження на ринку Північної Америки.
Номінація «Апітерапія»
I місце: Анатолій Ольшанський із науковою роботою «Апітерапевтична піраміда (Патент України № UA 160916): інтеграція бджолиних сімей до оздоровчих апітехнологій та впровадження в американських програмах „Hives for Heroes“ та „Honeybee Programs“». Журі відзначило розробку як інноваційну технологію, що демонструє новий погляд на фізіотерапевтичну дію біополя бджолиних сімей та успішно інтегрується в реабілітаційні програми США для ветеранів і учасників соціальних ініціатив.
II місце: Олексій Курта з дослідженням «Інноваційні технології виробництва апіпродуктів та їх застосування в апітерапії».
III місце: Юлія Терещенко з доповіддю «Апіпродукти як джерело природних біологічно активних сполук».
Номінація «Бджільництво»
I місце: Олександр Ольшанський, який представив дослідження «Інноваційна багатофункціональна клітка для виведення, підсаджування та транспортування бджолиних маток (Патент України № UA 160776): технологічний прорив у промисловому матководстві та комерційному бджільництві з практичним впровадженням у США». Розробка пропонує інженерно обґрунтоване та запатентоване рішення для мінімізації ризиків загибелі маток під час транспортування, що суттєво підвищує продуктивність та рентабельність промислових пасік у США.
II місце: Денис Ясінський за роботу «Біологічні основи реалізації продуктивного потенціалу бджолиних сімей».
III місце: Ірина Желавська з працею «Апігенетика та сучасні напрями селекції медоносних бджіл».
Авторитетна експертна оцінка Оцінювання результатів здійснювало авторитетне журі, до складу якого увійшли провідні науковці НУБіП України:
Микола Повозников — доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри бджільництва;
Ігор Головецький — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри бджільництва;
Анастасія Видрік — кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри бджільництва.
Члени журі підкреслили, що представлені розробки засвідчили найвищий рівень вітчизняної наукової та інженерної школи, а також стали потужним стимулом для подальшого міжнародного технологічного трансферу між Україною та країнами Північної Америки.