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Урочистий захід був організований кафедрою бджільництва Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП України) і присвячений 95-річчю від дня народження видатного вченого, академіка Академії наук вищої школи України, доктора сільськогосподарських наук, професора Віктора Петровича Поліщука.

Руслан Кононенко декан факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України вручив диплом за перше місце апіконсультанту Анатолію Ольшанському

Сувора конкуренція та 7-компонентна методологія оцінювання

Масштаб події підкреслювала висока конкуренція серед учасників: із 126 представлених наукових праць експертна комісія після ретельного відбору допустила до усних доповідей лише 50 найкращих досліджень.

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Оцінювання робіт здійснювалося за суворою та комплексною семикомпонентною методологією:

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Наукова новизна: ступінь оригінальності запропонованих рішень та теоретичних узагальнень.

Актуальність дослідження: відповідність роботи сучасним гострим викликам світової та national галузі бджільництва.

Практична цінність: прикладний потенціал технології для реального сектору економіки.

Значущість для галузі: системний вплив розробки на підвищення ефективності виробництва чи оздоровчих апітехнологій.

Інноваційність та патентний захист: наявність підтверджених охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (патентів).

Якість презентації: методологічна обґрунтованість, логіка викладу та професійний рівень захисту результатів.

Прикладне застосування та трансфер технологій: наявність підтвердженого досвіду впровадження розробок на міжнародних ринках, зокрема в США.

Тріумф українських розробок з американською пропискою

За результатами детального аналізу та оцінки авторитетного журі переможцями та призерами стали авторські колективи 6 наукових праць у двох ключових номінаціях:

«Апітерапія» та «Бджільництво«.

Особливий інтерес експертів викликали розробки, які мають офіційну правову охорону та підтверджений досвід впровадження на ринку Північної Америки.

Фото співробітників кафедри бджільництва НУБіП, вказані зокрема: Микола Повозніков, Володимир Афанасенко, Микола Войналович, Ігор Головецький, Анастасія Видрик та інші співробітники.

Номінація «Апітерапія»

I місце: Анатолій Ольшанський із науковою роботою «Апітерапевтична піраміда (Патент України № UA 160916): інтеграція бджолиних сімей до оздоровчих апітехнологій та впровадження в американських програмах „Hives for Heroes“ та „Honeybee Programs“». Журі відзначило розробку як інноваційну технологію, що демонструє новий погляд на фізіотерапевтичну дію біополя бджолиних сімей та успішно інтегрується в реабілітаційні програми США для ветеранів і учасників соціальних ініціатив.

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II місце: Олексій Курта з дослідженням «Інноваційні технології виробництва апіпродуктів та їх застосування в апітерапії».

III місце: Юлія Терещенко з доповіддю «Апіпродукти як джерело природних біологічно активних сполук».

Номінація «Бджільництво»

I місце: Олександр Ольшанський, який представив дослідження «Інноваційна багатофункціональна клітка для виведення, підсаджування та транспортування бджолиних маток (Патент України № UA 160776): технологічний прорив у промисловому матководстві та комерційному бджільництві з практичним впровадженням у США». Розробка пропонує інженерно обґрунтоване та запатентоване рішення для мінімізації ризиків загибелі маток під час транспортування, що суттєво підвищує продуктивність та рентабельність промислових пасік у США.

II місце: Денис Ясінський за роботу «Біологічні основи реалізації продуктивного потенціалу бджолиних сімей».

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III місце: Ірина Желавська з працею «Апігенетика та сучасні напрями селекції медоносних бджіл».

Авторитетна експертна оцінка Оцінювання результатів здійснювало авторитетне журі, до складу якого увійшли провідні науковці НУБіП України:

Микола Повозников — доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри бджільництва;

Ігор Головецький — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри бджільництва;

Анастасія Видрік — кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри бджільництва.

Члени журі підкреслили, що представлені розробки засвідчили найвищий рівень вітчизняної наукової та інженерної школи, а також стали потужним стимулом для подальшого міжнародного технологічного трансферу між Україною та країнами Північної Америки.

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