МКЧХ відповів, чому не може скерувати місію до Оленівки: "Ми поділяємо розчарування"

В організації відповіли на критику з боку Зеленського та інших представників української влади.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "силоміць проникнути" до колонії в Оленівці, де росіяни утримують українських військовополонених. Так там відповіли на критику з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в опублікованій 14 жовтня заяві МКЧХ.

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності у нас доступу до всіх військовополонених, яких утримували під час міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", – сказано в заяві.

Згідно з повідомленням, організація ще від лютого працює над тим, аби отримати доступ для перевірки умов та поводження з українськими військовополоненими.

"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити. Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях – і були готові протягом кількох місяців ­– відвідати пенітенціарну колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, крім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили", – йдеться в заяві МКЧХ

Ситуація з МКЧХ та Оленівкою

Зеленський напередодні розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.

Окрім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум, аби організація упродовж трьох днів скерувала свою місію до Оленівки.

Нагадаємо, що теракт в Оленівці стався ще в ніч проти 29 липня. Там пролунав вибух, у якому Росія намагалася звинуватити Україну. Проте, згідно з висновки міжнародних експертів, у теракті російськими силами була застосована термобарична зброя.

За приблизними даними, жертвами вибуху стали 50 людей, ще 130 осіб зазнали поранень.

РФ досі не пропускає до Оленівки жодної міжнародної місії.

Вибух на Кримському мосту, звільнення полонених, теракт в Оленівці

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