Млинці з присмаком конфлікту: у Кривому Розі почубилися клієнт та доставник їжі (відео)

В розбірки втрутилися правоохоронці.
У Кривому Розі стався конфлікт sз погрозами зброєю, різанням шин та забризкуванням з балончика, а все через млинці.
Про це повідомляють "Свои".
У Кривому Розі на Дніпропетровщині кур’єр привіз замовникові млинці та припаркувався не біля того під’їзду. Клієнт виявився норовливим, і йти зайві десять метрів не схотів.
Доставник теж вперся - під’їхати ближче на авто відмовився. Зчинилася сварка, яка потрапила в об'єктив самовидців.
Кур’єр намагався забризкати замовника балончиком, той у відповідь дістав предмет, схожий на пістолет. А потім ще й порізав доставникові шину. Розбороняла їх вже поліція.
Нагадаємо, у Кривому Розі плювалися, обливалися водою та вибивали двері просто в сесійній залі, там почубилися депутати та їхні прихильники.
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