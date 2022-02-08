Млинці з присмаком конфлікту: у Кривому Розі почубилися клієнт та доставник їжі (відео)

Млинці з присмаком конфлікту: у Кривому Розі почубилися клієнт та доставник їжі (відео)

В розбірки втрутилися правоохоронці.

У Кривому Розі стався конфлікт sз погрозами зброєю, різанням шин та забризкуванням з балончика, а все через млинці.

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Про це повідомляють "Свои".

У Кривому Розі на Дніпропетровщині кур’єр привіз замовникові млинці та припаркувався не біля того під’їзду. Клієнт виявився норовливим, і йти зайві десять метрів не схотів.

Доставник теж вперся - під’їхати ближче на авто відмовився. Зчинилася сварка, яка потрапила в об'єктив самовидців.

Кур’єр намагався забризкати замовника балончиком, той у відповідь дістав предмет, схожий на пістолет. А потім ще й порізав доставникові шину. Розбороняла їх вже поліція.

Нагадаємо, у Кривому Розі плювалися, обливалися водою та вибивали двері просто в сесійній залі, там почубилися депутати та їхні прихильники.

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