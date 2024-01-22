Множинне громадянство: чи зможуть ухилянти отримати паспорт іншої країни і втекти за кордон

За словами Кулеби, є гарантії, щоб не було зловживання множинним громадянством.

Після ухвалення закону про множинне громадянство росіяни все одно не зможуть отримати український паспорт, а ухилянтам не варто сподіватися на "лазівку", щоб втекти за кордон.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Ми хочемо, що скрізь, де є українці – була Україна. Ми хочемо, що українці, які опинилися за кордоном історично, і зараз, за останні два роки, мали можливість зберігати зв'язок з Українською державою. Ми дуже довго йшли до цього рішення, і продумали все до найдрібніших деталей. І той документ, законопроєкт, який вніс президент, він дійсно є ключовим для запуску цього механізму. Але, щоб його запустити, вже є й інші законопроєкти, які, утім, без президентського не працюють", – сказав він.

За словами Кулеби, ці законопроєкти містять гарантії, щоб не було зловживання множинним громадянством.

Зокрема, влада "однозначно виключає" можливість множинного громадянства з громадянами країни-агресора. Перелік країн, з якими буде дозволене множинне громадянство, буде регламентуватися і "чітко визначатися", тому Україна матиме відповідні запобіжники.

Голова МЗС також запевнив, що "ніяких ризиків" щодо розмивання суверенітету через інститут множинного громадянства немає.

Крім того, Кулеба спростував, що у разі запровадження множинного громадянства, ухилянти зможуть отримати паспорт іншої країни і на цій підставі вимагати виїзду за кордон.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що внесе до парламенту ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Також глава держави підписав указ "Про історично населені українцями території Росії". Він доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.

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