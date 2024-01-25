Множинне громадянство: чи зможуть військові виїхати з України та інші підводні камені законопроєкту Зеленського

22 січня 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, що дозволить створити в Україні інститут множинного громадянства.

Його основна мета — дозволити українцям, які живуть за кордоном і мають інше громадянство, залишити й український паспорт. Це стосується і діаспорян, які, наприклад, народилися громадянами вже іншої держави. А іноземцям, які живуть в Україні, — отримати українське громадянство і не відмовлятися від першого.

Виступаючи за множинне громадянство в Україні, очільник МЗС Дмитро Кулеба у жовтні 2023 року заявив: "Мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Ми всіляко заохочуватимемо їх повернення додому. Але також розуміємо, що багато хто з них залишиться за кордоном. У цих умовах необхідно зберегти їхній зв'язок із батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство".

Що таке множинне громадянство

Множинне громадянство (мультипатризм) — статус громадянства, за якого людина послідовно визнається громадянином двох чи більше країн за законами цих держав.

Передбачається, що держави укладають між собою двосторонню угоду, в якій взаємно визнають статус людини із двома паспортами, її права та обов’язки.

У деяких країнах розрізняють громадянство людини, яке більше стосується участі у внутрішньому політичному житті країни, та національність, яка стосується міжнародного статусу особи. Хоча множинне громадянство дає певні преференції його набувачам, можливі колізії законодавства, наприклад, щодо виконання військового та інших обов'язків згідно з законами окремих країн.

Фото: Associated Press

Хто зможе отримати множинне громадянство в Україні

Передбачається, що отримати множинне громадянство зможуть всі етнічні українці та їхні нащадки з різних країн світу, окрім громадян Росії.

Зокрема, громадянство України зможуть отримати всі українці, які у різні хвилі еміграції залишили Україну і опинилися у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки.

Крім того, отримати множинне громадянство зможуть:

іноземці, які допомагають Україні

іноземні добровольці, які воюють за нашу державу

українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом

Для чого потрібне множинне громадянство

Звертаючись до Світового конгресу українців, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав множинне громадянство одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.

"Мусимо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та світі", – заявив очільник МЗС.

Світовий конгрес українців, який не один рік виступає за легалізацію множинного громадянства в Україні, привітав цю ініціативу.

Чи допоможе цей проєкт уникнути мобілізації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив інформацію, що військовозобов'язані з двома паспортами зможуть виїжджати за кордон.

За його словами, пише Бі-бі-сі, множинне громадянство під час воєнного стану не даватиме такої можливості.

"Ні, ці питання також врегульовані. Людина має свій обов'язок служіння і захисту батьківщини, він передбачений Конституцією України. Все це теж регламентовано: і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою", - сказав він.

Закон матиме декларативний характер

Очільник профспілки Українська незалежна фундація юристів, голова АТ "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець вважає, що законопроєкт про множинне громадянство, навіть якщо стане законом, ніяк не допоможе нам у ракурсі мобілізації.

"На сьогодні потенційно військовозобов'язані особи, які мають подвійне громадянство, і так не можуть виїхати з України. Їхні права обмежуються – так само, як і права тих, хто має єдине громадянство. Питання мобілізації українців, які перебувають за кордоном, теж ніяк не вирішиться шляхом запровадження множинного громадянства. Більше того, один такий віртуальний закон нічого не дасть. Потрібно буде вносити зміни до Конституції. Без цього жодна країна не підпише з нами міжнародні угоди, які б регулювали питання подвійного громадянства. У тому числі – службу у Збройних силах, соціальне забезпечення, голосування, можливість бути обраним до тих чи інших органів", – цитує експерта Comments.ua.

Які ризики несе множинне громадянство

Українська адвокатка із Чикаго Світлана Угрин зауважує: громадянство — це не лише права, а й обовʼязки. Люди з кількома паспортами можуть користуватися кращими благами обох країн: системою охорони здоровʼя, соціальним забезпеченням, освітою та привабливістю паспорта. Водночас, подвійне громадянство може також означати подвійне оподаткування, або військовий обовʼязок, пише "Голос Америки".

"З точки зору американського уряду, громадянин чи навіть власник Грін карти, повинен сплачувати податки американському урядові, навіть якщо людина працює на українську компанію і сплачує там податки. Так само питання й зі службою в армії — зараз не обов'язково ставати на військовий облік, але ми не знаємо, що буде у майбутньому, і як людина з подвійним громадянством буде виконувати свій обов'язок служити в армії у двох країнах", — пояснює вона.

Також окремий ризик подвійного громадянства для держави — це політичні права громадян, розповідає юристка.

"Це сигнал про те, з ким Україна вибирає подальший шлях. Голосування — це потенційно визначення політичного курсу країни, тому треба бути певними, що ці країни завжди будуть дружніми до України", — каже Угрин.

Юристка вважає, що якщо все буде чітко та якісно прописано і відображатиме реальність, то багато людей будуть мотивовані скористатися множинним громадянством.

"Дуже важливо щоб ми бачили, що це не тільки на папері прописано, але буде виконуватися на практиці, — підсумовує вона. - Треба реалістично дивитися на ситуацію. В Україні живе багато людей, які мають інші паспорти, зокрема й російські. Дуже багато змішаних сімей. Це все треба поставити в правове поле".

За що можуть позбавити громадянства

Проєкт значно розширює перелік підстав, через які можна втратити український паспорт.

Серед них:

Добровільне набуття громадянства "країни-агресора", тобто Росії. Це не стосується примусової паспортизації на окупованих територіях України

Якщо людина за власною заявою набула громадянства іншої держави, якої нема у переліку тих країн, яких стосується спрощений порядок отримання українського громадянства

Загрозу нацбезпеці, якщо громадянин має паспорт іншої держави

Судовий вирок за злочин проти нацбезпеки України та безпеки людства

Брехню під час оформлення громадянства

Військову службу на боці "країни-агресора"

Невиконання зобов'язань скласти іспити з історії України, державної мови та основ Конституції

Однак ці положення не застосовуються, якщо внаслідок цього людина стане особою без громадянства.

Наразі проєкт закону, поданий Зеленським на розгляд до Верховної Ради позначений як "невідкладний". Тепер комітети ВРУ мають його розглянути, а парламент — проголосувати. Деталі щодо правового режиму подвійного громадянства ж зазвичай прописуються в окремих міжнародних договорах між країнами.

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