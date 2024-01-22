Множинне громадянство в Україні: для чого воно потрібно та коли може з'явитися

В Україні до кінця цього року може з’явитися множинне громадянство. Це потрібно самій нашій державі.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

“Сама ініціатива, сама ідея дуже правильна. У нас загалом понад 60 мільойонів етнічних українців. Багато з них живуть за кордоном різними поколіннями, хоча володіють і українською мовою. Зараз також хочуть долучитися до відновлення України, допомагають у гуманітарному плані. На всіх зустрічах з закордонними українцями це питання піднімалося. Я була в багатьох країнах, особливо за час повномасштабного вторгнення. Це питання ставлять діаспоряни конкретно по критеріях - чи все буде доступно, чи ні”, - наголосила Євгенія Кравчук.

За її словами, очевидно будуть якісь обмеження. Проте говорити про них буде можна, коли ВР отримає текст законопроєкту.

“Ми будемо говорити, коли Верховна Рада отримає текст, або профільний комітет уже буде розуміти, що робити зі старими законопроєктами, бо, наскільки я знаю, вони досі не відкликані. Тому по самому шляху, як Верховна Рада буде опрацьовувати, я поки що не можу сказати, але очевидно, президент поставив таймлайн, це буде цього року, тому не буде якогось затягування”, - наголосила Кравчук.

Нагадаємо, що Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.

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