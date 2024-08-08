Множинне громадянство в Україні: що передбачає законопроєкт Зеленського

На розгляд профільного комітету Верховної Ради України надійшов законопроєкт щодо множинного громадянства. Його ініціатором став президент України Володимир Зеленський.

Текст проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України (№11469) з’явився на сайті ВР.

Цим законопроєктом допускається множинність громадянства (підданства) в Україні у деяких випадках. Зокрема йдеться про:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

У переліку таких випадків вказано також набуття громадянства України іноземцями, які є громадянами держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Водночас такі особи під час набуття громадянства України подають декларації про визнання себе громадянином України.

Яка мета множинного громадянства

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт має на меті спрощення порядку набуття громадянства України та удосконалення регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які проходять чи проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Кому заборонене множинне громадянство

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Множинність громадянства не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.

Нагадаємо, 22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про множинне громадянство.

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