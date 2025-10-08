Україна визначила, з ким дозволить множинне громадянство: подробиці

Множинне громадянство / © ТСН.ua

Уряд України 8 жовтня ухвалив ключову постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає чіткий перелік критеріїв для іноземних держав, з якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Про це повідомило МЗС України.

Цей крок є реалізацією закону, ухваленого влітку, який дозволяє українцям та етнічним українцям мати множинне громадянство (збереження іноземного паспорта у разі отримання українського). Закон набуде чинності 16 січня 2026 року

Мета — збільшити світове українство та інтегрувати союзників

Основна мета рішення — збільшення кількості громадян України за рахунок діаспори. Як зазначили в МЗС, сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків отримають змогу «відновити правовий зв’язок зі своєю Батьківщиною».

Проте в умовах російської агресії механізм множинного громадянства не буде універсальним. Пріоритет надаватиметься лише тим країнам, які є «найближчими та найнадійнішими союзниками» України.

Ключові критерії національної безпеки

Уряд запровадив «державницький підхід», що поєднує інтереси світового українства з національною безпекою. Перелік критеріїв для відбору країн є суворим та орієнтований на геополітичну підтримку України.

Ключові критерії для іноземних держав:

Членство у «Групі семи» (G7) та/або Європейському Союзі (ЄС).

Застосування санкцій проти Російської Федерації за агресію.

Позиція на міжнародній арені: активна підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (зокрема, під час голосувань у міжнародних організаціях).

Ступінь партнерства: наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства.

Фінансова підтримка України.

Інші фактори, що впливають на забезпечення національних інтересів.

Конкретний перелік держав, які відповідають цим вимогам, буде сформований та затверджений Кабінетом міністрів України окремо, після чого він стане чинним.

Нагадаємо, Україна дозволила своїм громадянам мати множинне громадянство. Дозвіл українцям, окрім «рідного» паспорта, мати громадянство іншої країни, якщо це не Росія чи Білорусь — вимушений крок для виснаженої війною держави. Новий закон дозволить тим, хто претендуватиме на громадянство іншої держави, не здавати український паспорт, а зберегти його, а разом з ним — зв’язок із Батьківщиною.

Демограф Олександр Гладун розповів, чому йому не подобається закон про множинне громадянство. Він зазначив, що нардепам варто було дочекатися рішення Конституційного суду, а вже тоді ухвалювати подібне рішення.

Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі.

Близько 95% українців, які зараз перебувають у країнах Європейського Союзу, не зможуть отримати тамтешнє громадянство. Справжньою метою нового закону про множинне громадянство є зміцнення зв’язків з українською діаспорою, а не спрощення процедури для тимчасових мігрантів.