Множинне громадянство: названі країни, жителі яких можуть отримати український паспорт
До списку увійшли країни, обрані через великі українські громади та послідовну підтримку держави.
Кабінет міністрів назвав перелік держав, громадяни яких зможуть отримати українське громадянство без необхідності відмовлятися від уже наявного. Водночас українці-мешканці цих країн матимуть можливість претендувати на другий паспорт — зберігаючи свій український.
Про це повідомляє «BBC News Україна» із посиланням на уряд.
На відміну від попередніх очікувань, коли йшлося про кілька десятків країн, у затвердженому списку їх лише п’ять: США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Саме громадяни цих держав зможуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, а українці — паспорти цих країн, не втрачаючи свого.
Уряд обрав держави, де проживають найбільші українські громади: у Канаді та США — це переважно нащадки попередніх хвиль еміграції, а в Німеччині, Польщі й Чехії — українці, які виїхали через війну.
В уряді очікують, що така ініціатива допоможе не лише зміцнити зв’язок діаспори з Батьківщиною, а й збільшити населення країни.
Спрощена процедура отримання українського паспорта: які умови
Спрощений порядок передбачає, що громадяни п’яти визначених країн не зобов’язані подавати письмову відмову від свого громадянства. Натомість вони мають лише подати декларацію про визнання себе громадянином України, і зробити це можна навіть онлайн.
Інші вимоги залишаються незмінними — п’ять років проживання в Україні, складання іспитів із мови, історії та Конституції. Винятки зроблено для іноземців, які воюють за Україну, мають заслуги перед державою або зазнають політичних переслідувань — для них умови спрощені.
Перспектива розширення списку
Під час ухвалення закону обговорювався значно ширший перелік країн — понад 30, зокрема члени ЄС, НАТО та «великої сімки». Проте наразі уряд обмежився п’ятьма державами, які, як зазначають у МЗС, «є послідовними партнерами України, лідерами військової, макрофінансової та гуманітарної підтримки нашої держави у протидії російській агресії».
Відомство наголошує, що цей перелік не остаточний — його поступово розширюватимуть «за результатами аналізу МЗС та розгляду пропозицій центральних органів виконавчої влади України».
Закон і підзаконні акти набудуть чинності 16 січня 2026 року. До того часу перелік країн, які президент називав «теплими» та дружніми до України, може бути розширений.
Нагадаємо, у червні 2025 року Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Ініціатором закону був президент Володимир Зеленський. Документ визначив випадки, в яких дозволяється множинне громадянство.
У серпні Зеленський заявив, що після ухвалення закону про множинне громадянство уряд має затвердити необхідні нормативні акти. Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США, Канада.