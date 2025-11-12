Множинне громадянство: названі країни, жителі яких можуть отримати український паспорт

Множинне громадянство / © ТСН.ua

Реклама

Кабінет міністрів назвав перелік держав, громадяни яких зможуть отримати українське громадянство без необхідності відмовлятися від уже наявного. Водночас українці-мешканці цих країн матимуть можливість претендувати на другий паспорт — зберігаючи свій український.

Про це повідомляє «BBC News Україна» із посиланням на уряд.

На відміну від попередніх очікувань, коли йшлося про кілька десятків країн, у затвердженому списку їх лише п’ять: США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Саме громадяни цих держав зможуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, а українці — паспорти цих країн, не втрачаючи свого.

Реклама

Уряд обрав держави, де проживають найбільші українські громади: у Канаді та США — це переважно нащадки попередніх хвиль еміграції, а в Німеччині, Польщі й Чехії — українці, які виїхали через війну.

В уряді очікують, що така ініціатива допоможе не лише зміцнити зв’язок діаспори з Батьківщиною, а й збільшити населення країни.

Спрощена процедура отримання українського паспорта: які умови

Спрощений порядок передбачає, що громадяни п’яти визначених країн не зобов’язані подавати письмову відмову від свого громадянства. Натомість вони мають лише подати декларацію про визнання себе громадянином України, і зробити це можна навіть онлайн.

Інші вимоги залишаються незмінними — п’ять років проживання в Україні, складання іспитів із мови, історії та Конституції. Винятки зроблено для іноземців, які воюють за Україну, мають заслуги перед державою або зазнають політичних переслідувань — для них умови спрощені.

Реклама

Перспектива розширення списку

Під час ухвалення закону обговорювався значно ширший перелік країн — понад 30, зокрема члени ЄС, НАТО та «великої сімки». Проте наразі уряд обмежився п’ятьма державами, які, як зазначають у МЗС, «є послідовними партнерами України, лідерами військової, макрофінансової та гуманітарної підтримки нашої держави у протидії російській агресії».

Відомство наголошує, що цей перелік не остаточний — його поступово розширюватимуть «за результатами аналізу МЗС та розгляду пропозицій центральних органів виконавчої влади України».

Закон і підзаконні акти набудуть чинності 16 січня 2026 року. До того часу перелік країн, які президент називав «теплими» та дружніми до України, може бути розширений.

Нагадаємо, у червні 2025 року Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Ініціатором закону був президент Володимир Зеленський. Документ визначив випадки, в яких дозволяється множинне громадянство.

Реклама

У серпні Зеленський заявив, що після ухвалення закону про множинне громадянство уряд має затвердити необхідні нормативні акти. Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США, Канада.