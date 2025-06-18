Множинне громадянство в Україні: які переваги та "підводні камені"

В Україні ухвалили закон про множинне громадянство / © ТСН.ua

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В Україні ухвалили історичний закон про легалізацію множинного громадянства.

Закон має на меті змінити підхід до мільйонів українців за кордоном. Відтепер вони зможуть офіційно зберігати зв’язок із Батьківщиною, не втрачаючи паспортів інших держав.

Які переваги та «підводні» камені містить новий закон про множинне громадянство в Україні, та хто може його отримати — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Що таке множинне громадянство

Множинне громадянство (інша назва — мультипатризм) — це правовий статус, за якого людина може бути визнана громадянином одночасно кількох держав.

Подвійне громадянство працює так: дві країни укладають угоду, де визнають, що людина може бути громадянином обох держав одночасно. У цій угоді прописують всі правила — які права має така людина і які обов’язки має виконувати.

У деяких країнах є різниця між:

громадянством (це право голосувати, працювати на держслужбі тощо)

національністю (це більше про зв’язок із країною, наприклад, для отримання допомоги за кордоном).

Ідея, яку реалізували після кількох років очікування

Про множинне громадянство президент України Володимир Зеленський почав говорити ще у 2019 році.

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Глава держави публічно заявив про необхідність дозволити множинне громадянство для українців за кордоном, особливо для діаспори у США та інших країнах. Зеленський наголошував, що українці — це вже глобальна нація, і держава має не обмежувати їхні права, а спрямовувати їх в інтересах України.

Однак, тоді його законопроєкт не прийняли. Головне науково-експертне управління парламенту висловило несхвалення щодо документа. Фахівців занепокоїло, що для впровадження законопроєкту потрібно змінювати Конституцію, яка передбачає лише єдине громадянство. Тоді обговорення відклали.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну про цю ідею почали знову говорити у Верховній Раді.

У січні 2024 року президент України вніс другий законопроєкт №10425 про множинне громадянство, який також не підтримали у Верховній Раді.

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Третій законопроєкт №11469 Зеленський подав у серпні 2024 року. Тоді Верховна Рада підтримала цей законопроєкт 17 грудня у першому читанні. Своєю чергою Зеленський заявляв, що прийняття цього закону стане головним кроком на шляху до повернення українців на батьківщину.

Закон №11469: що він передбачає

У середу, 18 червня 2025 року ВР ухвалила закон, який запроваджує інститут множинного громадянства. За його основу проголосували 243 депутати.

Закон набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації, орієнтовно у грудні 2025 року.

Новий пропонує легалізувати множинне громадянство з певними обмеженнями. Згідно з документом, українські громадяни, які проживають за кордоном, зможуть зберігати свої паспорти, а іноземці, що підтримують територіальну цілісність України (за винятком громадян країн-агресорів), отримають право на українське громадянство.

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Особливі умови передбачені також для громадян країн Європейського Союзу та «Великої сімки» — вони зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою без необхідності відмовлятися від наявного.

У майбутньому перелік таких країн може бути розширений. Закон чітко виключає можливість надання множинного громадянства громадянам держав, які становлять загрозу для України.

Кому дозволено мати множинне громадянство

Множинне громадянство в Україні передбачене у таких випадках:

дитина при народженні автоматично отримує громадянство України та іншої держави;

українська дитина набуває громадянство іноземців, які її всиновили;

громадянин України автоматично отримав інше громадянство після одруження з іноземцем;

українець набуває громадянство держави, громадяни якої мають право на спрощене набуття українського громадянства;

повнолітній українець автоматично набув іншого громадянства відповідно до законодавства іноземної країни, але не має офіційного документа, що підтверджує це громадянство;

іноземець отримує українське громадянство за спрощеною процедурою, передбаченою для громадян окремих країн.

Згідно із законом множинне громадянство дозволяється лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік таких країн затверджує Кабінет Міністрів України.

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До нього можуть увійти:

країни ЄС,

Велика Британія,

Канада,

Норвегія,

Швейцарія,

США,

Японія тощо.

Обмеження та особливості

Множинне громадянство не допускається для людей, які мають громадянство країни-агресора або держави, що не визнає територіальну цілісність України.

Особи, які мають множинне громадянство не матимуть права, обіймати державні посади (до прикладу бути суддями чи міністрами), якщо не відмовляться від іноземного громадянства.

За законом, особа з кількома громадянствами в Україні визнається виключно громадянином України. Вона повинна виконувати всі обов’язки перед Україною і не може розраховувати на захист інших держав на українській території.

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Також закон вимагає обов’язково повідомляти про наявність іншого громадянства. Це дозволить державі вести облік громадян із подвійним статусом.

Важливо зазначити, що в Україні людина з подвійним громадянством має ті самі права та обов’язки, що й інші громадяни, але без можливості використовувати паспорт іншої країни для отримання дипломатичної підтримки в Україні.

Переваги та недоліки множинного громадянства

Серед переваг мати кілька громадянств в Україні є такі:

можливість вільного пересування між країнами;

доступ до різних соціальних послуг;

збереження зв’язку з батьківщиною;

можливість працювати, інвестувати, купувати нерухомість та вести бізнес у різних країнах без додаткових обмежень.

Недоліки множинного громадянства:

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складнощі в юридичних справах;

конфлікт законодавств, що полягає в суперечності між вимогами різних країн;

можливість зловживань — існує ризик використання множинного громадянства для ухилення від відповідальності чи військової служби, якщо закони країн суперечать одне одному;

нові цивільні обов’язки, такі як необхідність сплачувати внески до соціальних фондів у кількох країнах, проходити військову службу, дотримуватися законів різних держав;

подвійні податки.

Поширені міфи про множинне громадянство

Голова комітету Олена Шуляк пояснила, що він допоможе мільйонам українців за кордоном зберегти зв’язок з Україною, залучати інвестиції та відповідати європейським стандартам.

Вона спростувала поширені міфи, нібито закон дозволить російські паспорти — насправді громадянство РФ залишається підставою для втрати українського. Конституція не забороняє мати два паспорти, але виборче право є тільки у громадян України.

Новий закон не означає роздачу паспортів усім — будуть чіткі вимоги: знання мови, історії та Конституції.

«Закон запроваджує рівні умови для громадянства — в тому числі через кваліфікаційні вимоги: знання мови, історії, Конституції і поваги до неї, підтвердження зв’язку з Україною. Роздачі паспортів кому завгодно не буде — навпаки, будуть чіткі та зрозумілі критерії і спрощення процедур для українців у світі», — пояснила Шуляк

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Також вона наголосила, що закон не скасовує військові обов’язки та не змінює правил щодо купівлі землі.

Що кажуть в Україні про множинне громадянство

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ухвалений закон відкриває «нові можливості та містить безпекові запобіжники».

Міністр МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що питання множинного громадянства було актуальне роками, а після повномасштабного вторгнення стало ще нагальнішим. За його словами, мільйони українців за кордоном потребують офіційного визнання зв’язку з Батьківщиною.

«Сьогоднішнє голосування — це сигнал усьому всесвітньому українству, всім «старим» і «новим» громадам, усім українцям на всіх континентах: ви свої! Держава вас вважає своїми, рідними. Вона вас не відштовхує», — написав він у Facebook.

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Очільник МЗС наголосив, що рішення стратегічним, та ухваленим задля національних інтересів України.

На противагу цьому, український політик та громадський діяч Андрій Осадчук вважає, що множинне громадянство може стати «ключовим моральним виправданням українців, які не повертатимуться» із-за кордону.

Зокрема, на думку політолога Євгена Магди, закон про подвійне громадянство може мати політичний підтекст, пише Telegraf. Він вважає, що основною метою може бути залучення голосів виборців з-за кордону через впровадження електронного голосування.

«По-перше, те, що ця ідея подається вже не перший раз, свідчить про те, що в Офісі президента одна нога не знає, що робить друга. По-друге, це відверта спроба перебити патріотичним хайпом питання про повернення громадян, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. Це спроба знайти шлях найменшого опору в питаннях, які жодним чином не вирішуються», — сказав експерт.

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