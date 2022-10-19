"Мобіка" з РФ, який скаржився на страйкбольні бронежилети, посадили "на губу" і змусили переписати заяву (відео)

Мобілізованого РФ, який скаржився на якість виданих бронежилетів, розшукали і змусили заперечити свої слова.

У Росії розшукали мобілізованого чоловіка, який записав відео, розповідаючи про неякісні бронежилети. Його змусили записати нове відео, де він "забрав назад свої слова" і наголосив, що бронежилети у вояків якісні і витримують кулі.

Кадри з вибаченнями з'явилися в Мережі.

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"Шановне суспільство, перепрошую за своє попереднє відео.Трошки не розібрався в ситуації, я сказав, що керівництво Тверської області видало нам неякісні бронежилети. Потім роздивився маркування, спочатку думав, що китайський, виявилося, вітчизняного виробництва. Витримав два постріли з честю", - сказав чоловік.

Нагадаємо, кілька днів тому чоловік виклав у Мережу запис, де поскаржився, що мобілізованим видали страйкбольні бронежилети.

"Ось видали нам сьогодні супербронежилети, страйкбольні. Захищають від пневматики. І збираються відправляти на Україну в цьому гівні. Каски китайського зразка, теж незрозумілого походження та виробництва, з чого зроблено – нічого незрозуміло. Суцільна показуха навколо. Нічого реального не демонструють ніде", - розповідав росіянин.

Мобілізація у Росії:

21 вересня Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. До ЗС РФ планують призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб.

Росіяни почали втікати від мобілізації за кордон. Є випадки суїцидів серед мобілізованих. У Бєлгородській області стався релігійний конфлікт, через який на полігоні загинуло щонайменше 12 росіян. Там уродженці Таджикистану через образу Аллаха розстріляли командира та інших військових.

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